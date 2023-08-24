Директор Нарвской Пяхклимяэской школы уходит с поста, предпочтя работу простым учителем

Сейчас Языковой департамент ведет проверку нарвских учителей, а с директорами его специалисты в присутствии руководителей городского Отдела культуры побеседовали летом. Вячеслав Коновалов не смог подтвердить знания эстонского на С1, получив выговор, но тут же ему назначали время следующей попытки, следующего собеседования – май 2024 года.

Необходимость такой проверки не имеющие возможности, компетенции организовать ее своими силами нарвские власти объясняли тем, что в рамках перехода на эстонский язык обучения запланировано выделение дополнительного финансирования на повышение зарплат работающим на государственном языке учителям и руководителям в школа х и детсадах Ида-Вирумаа, но для получения такого финансирования, для реализации обещанного роста зарплат на 50 процентов, необходимо подтвердить, что учителя и руководители владеют эстонским языком на требуемом законом уровне, С1.

Напомним, что в этом мае руководитель нарвского Отдела культуры, управляющего городскими учреждениями образования, Лариса Дегель обратилась в Языковой департамент с предложением организовать проверку знаний эстонского, соответствие реального уровня категории С1 у директоров школ и детсадов, а также учителей, которые уже преподают только на государственном языке или будут переходить на преподавание только на нем в рамках государственной реформы сферы образования.

Появилось несколько устойчивых и развивающихся слухов, касающихся причин ухода Вячеслава с работы. Прежде всего, говорят, что его подвигла к этому неудача на проведенном Языковым департаментом собеседовании, которое должно было подтвердить знания Коноваловым эстонского на уровень С1, который требуют от директоров с 1 сентября этого года.

31 августа станет последним днем Вячеслава Коновалова на месте директора, на котором он проработал более пяти лет. Новость о том, что он покидает школу, переполошила всю Нарву, в которой за прогрессивность и открытость Коновалова ценят не только учителя, ученики и их родители, но и множество, казалось бы, посторонних горожан, которых вдохновляют новые подходы в организации школьного образования, сама по себе смена поколений нарвских директоров.

„Если бы я хотел остаться директором, то за это время, кровь из носу, но подготовился бы“, – говорит Коновалов, знающий эстонский очень даже хорошо.

Он рассказывает, что на собеседовании задавали вопросы о школьной жизни, а также было одно письменное задание.

„Я свободно говорю, общаюсь, не особенно стесняясь своих ошибок, которые на практике не мешают коммуникации ни с кем. В данном случае специалисты не наплевали на отдельные ошибки, на письме, прежде всего. Я никогда не претендовал на знание языка на уровне носителя или учителя эстонского языка, но проблем никогда не было“, – рассказывает Вячеслав Коновалов.

Подчеркнем, что на пересдачу именно экзамена на С1 директора Пяхклимяэской школы никто не отправлял, то есть категории его не лишали.

Коновалов заверяет, что причиной ухода с места директора являются личные обстоятельства, связанные со здоровьем, о которых он предпочитает подробнее не распространяться, но сообщает, что найти более спокойную работу порекомендовал врач.

Коновалов говорит, что пытался найти работу в гимназиях Нарвы, чтобы преподавать английский именно в 10-12 классах, что гораздо спокойнее, но получил работу учителя в гимназическом звене в Йыхви.

Отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности разговоры о том, что у него на фоне неудачи на собеседовании возникли напряженные отношения с городскими властями, с мэром Нарвы Катри Райк, Коновалов уверяет, что ничего подобного не было.

Все-таки не спокойней ли работа директора в школе с созданной им самим позитивной атмосферой работы учителя даже в самой благополучной гимназии?

Отвечая на этот вопрос, Вячеслав Коновалов напоминает, что приближающийся переход на обучение только на эстонском обещает всем директорам русских школ и гимназий непростые психологически, тревожные времена.

„Увольнять учителей, что делать придется во всех русских школах, искать им замену где-то в эстонской глубинке, предъявляя не очень понятно какие, кроме повышенной зарплаты, доводы в пользу переезда в Нарву. Добиваться результатов от тех, кто преподает на эстонском, но все-таки не может донести информацию до каждого ученика… На первом месте у меня всегда были интересы семьи, которая не желает мне суровых испытаний“, – признается Вячеслав Коновалов.

1 сентября в Пяхклимяэскую школу пойдет больше, чем в любую другую нарвскую и не только нарвскую, более девяноста первоклашек, набраны четыре первых класса. Всего в школе в 2023-2024 учебном году будут учиться около 920 детей.

Из школы ушли в другие учебные заведения, прежде всего, в госгимназии, 8 педагогов, но все вакансии уже закрыты, говорит Коновалов, переживающий, конечно, по поводу ухода.

„Атмосфера у нас, конечно, очень хорошая, учителя очень хорошие, что и привлекает детей и их родителей“, – говорит Коновалов.

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