Эстонский Экспресс
02.10.2023, 08:39

Тараканы, сломанные лифты и лютый холод. Что творилось в легендарной тартуской общаге в 90-е?

 
ЗАКРЫТО НА ГОД: Общежитие на Ноорусе, 7 закрывается на год. Его бывшие жильцы рассказали нам о курьезных случаях, происходивших в легендарном общежитии. На фото справа — семейный врач и член Рийгикогу Кармен Йоллер.
ЗАКРЫТО НА ГОД: Общежитие на Ноорусе, 7 закрывается на год. Его бывшие жильцы рассказали нам о курьезных случаях, происходивших в легендарном общежитии. На фото справа — семейный врач и член Рийгикогу Кармен Йоллер.
ФОТО: Eesti Ekspress

Корпус общежития на улице Ноорусе в Тарту покинули последние студенты. Девятиэтажный красный гигант опустел. Здание, в котором на протяжении нескольких десятилетий жили студенты, изменится до неузнаваемости. Но останутся веселые истории, связанные с ним. Eesti Ekspress собрал лучшие из лучших.

На ночь двери закрывались. Впрочем, стучавших впускали. Семейный врач Кармен Йоллер (в то время носившая фамилию Пальтс), вспоминает, что ей открывали дверь с удовольствием, потому что она умела правильно здороваться с охранниками. Однако не всех ночью встречали столь же радостно. Ведь стук в дверь будил дремавших сторожей.

Йоллер жила в общежитии на Ноорусе почти десять лет. Она поселилась здесь сразу после того, как начала учиться на врача. В 1994 году.

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