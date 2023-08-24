МНЕНИЕ | Судьба путинского повара - урок будущим заговорщикам

Вечер 23 августа 2023 года безусловно войдет в историю России. Совершено публичное убийство человека, которому когда-то доверял Владимир Путин, создателя единственной эффективной частной армии, которая была построена на манер мафиозной группировки, человека, который бросил вызов Боссу-Боссов и тем самым подписал себе смертный приговор. Убитый, мягко говоря, не был хорошим человеком, но несомненно был яркой фигурой в специфической российской политике. Своим июньским мятежом он показал слабость режима Владимира Путина, которому пришлось бежать из Москвы. Своей смертью он окончательно подорвал доверие к Путину, чье слово теперь не стоит и ломаного гроша.