МНЕНИЕ | Падению самолета Пригожина аплодируют и в Москве, и в Киеве

Пригожинцы убили несколько десятков тысяч украинцев во время шестимесячного штурма Бахмута, они убили группу журналистов в ЦАР, они размахивали кувалдой в отношении своих и чужих, без всякой оглядки на страхи обывателей, они выпустили из тюрем уголовников и т.д. и т.п.

Никто ведь не мог понять, как Пригожин может в такой форме орать на Минобороны, на Генштаб, а во время мятежа стало ясно, что пригожинство прогрызло всю верхушку армии какими-то бизнес-проектами, и Суровикин полетел в отставку ведь не из-за „поддержки антигосударственного мятежа“, а из-за каких-то долей в бизнесе по распилу военного бюджета. И Пригожин безусловно нарушил сделку, которую предложил ему Путин после мятежа. Он не сел в Беларуси, а продолжал метаться.

Конечно, чрезвычайно важно, что его убили не в Африке, не на территории Беларуси, а прямо в небе на Тверью. Потому что это гораздо более заметное событие для внутренней российской жизни, чем если бы он там канул где-то в Африке. Кто-то уже написал, что это „сигнал Путина своим лояльным элитам“ (чтобы сидели в мокрых памперсах и тряслись). Это - вряд ли. Скорее, это „сигнал Путину со стороны каких-то элит“. Это или угроза ему. Или верноподаннейшее подношение настолько дорогое, что ставит Путина в положение ограниченных возможностей. И в любом случае, это не „он играет“, а это „им играют“ с помощью такого убийства.

Путин, конечно, понимает, что радость у всех: и у Буданова в Киеве, и у ФСБ, и у Генштаба в Москве, и у Лукашенко (теперь вагнеровцев от него Путин заберет), и у всех, у кого на руках остались какие-то пригожинские активы, которые можно просто быстро разобрать по карманам. Как Путин сможет присоединиться к этой „радости“, будет ясно завтра, он не может избежать какого-то заявления. Бронепоезд, на котором он перемещается, придется сильно укреплять, на вертолетах он летать уже не сможет. Мысль о том, что по нему ударит свой же расчет ПВО, либо свои же занесут ему в бронепоезд „ящик с бомбой“ - конечно, будет у него усиливаться.