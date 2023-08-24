Вместе с Пригожиным в рухнувшем самолете был Дмитрий Уткин. Именно в его честь названа ЧВК Вагнера

В операциях наемников Дмитрий Уткин с позывным Вагнер начал участвовать в 2013 году. До этого, по данным „Фонтанки“, он служил в звании подполковника в псковской бригаде спецназа ГРУ Минобороны России. Свой позывной Уткин якобы выбрал из симпатий к идеологии Третьего рейха (Рихарда Вагнера считают любимым композитором Адольфа Гитлера). Знакомые с Уткиным также рассказывали журналистам о его нацистских взглядах.

Уволившись в запас, Уткин вместе с другими бывшими силовиками уехал в Сирию, чтобы сражаться на стороне президента Башара Асада в составе российской группы наемников — „Славянский корпус“. Там в октябре 2013-го они чуть не попали в окружение повстанцев и вынуждены были вернуться в Москву. Руководство „Славянского корпуса“ потом осудили на три года колонии общего режима за наемничество.

Почти сразу после возвращения Уткин отправился в Украину — уже во главе собственной группы наемников. Этот отряд назвали группой Вагнера. Ветеранов „Славянского корпуса“ весной 2014-го видели сначала в Крыму, а затем и в Донбассе, где они воевали на стороне пророссийских сепаратистов. По информации „Газеты.ру“, отряд Вагнера мог быть причастен к убийству нескольких полевых командиров самопровозглашенной ЛНР.

В 2015-м Вагнер со своим отрядом снова вернулся в Сирию, пройдя перед этим подготовку на специально оборудованной базе в Краснодарском крае, писал РБК.

Впервые в публичном поле Уткин появился 9 декабря 2016 года — его заметили на торжественном приеме в Кремле в честь Дня героев Отечества, запись которого транслировал „Первый канал“. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин действительно был среди приглашенных, так как он „кавалер орденов Мужества“.