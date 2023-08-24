ISW: приказ убить Пригожина почти наверняка отдал Путин

„Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал армии Валерий Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина“, — пишут обозреватели ISW и добавляют, что вся российская элита, скорее всего, была уверена, что после попытки мятежа 23 июня Пригожин остается в живых только по милости Путина.

Институт заявляет, что в дальнейшем будет давать оценки связанным со всей этой историей событиям именно исходя из предположения, что приказ об убийстве Пригожина отдал Путин — если не обнаружатся доказательства обратного.

Рассуждения ISW о возможных причинах убийства Пригожина именно сейчас в основном совпадают с рассуждениями других политических обозревателей. Авторы сводки предполагают, в частности, что Путин мог решить, что авторитет Пригожина в ЧВК „Вагнер“ уже в достаточной мере подорван, а сама компания — расколота и ослаблена, чтобы угрожать ему серьезными проблемами.

ISW соглашается с теми политкомментаторами, которые считают, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло ровно через два месяца после мятежа.

Институт напоминает, что утром того же дня, 23 августа, государственное агентство РИА Новости выдало информацию о снятии генерала Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

Суровикин, ранее командовавший российскими силами в Украине, после пригожинского мятежа исчез из публичного пространства, и многие обозреватели считают это признаком и следствием того, что он поддерживал Пригожина.

„Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российской государственной прессе в тот же день, когда произошло убийство Пригожина — это, скорее всего, не случайное совпадение“, — предполагают американские аналитики.

Кристофер Стил: у Пригожина было много врагов

Кристофер Стил, бывший глава отдела России в британской службе разведки МИ6, считает, что такой конец для Пригожина был „неизбежным“.