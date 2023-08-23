Правда ли, что актёр Джон Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркотической и алкогольной зависимостей?
В середине августа 2023 года в СМИ и соцсетях появились сообщения, что исполнитель роли Перри Кокса из популярного комедийного сериала о врачах записал обращение к украинскому президенту. В ролике актёр якобы посоветовал политику лечь в рехаб. Мы решили выяснить, направлял ли Макгинли такое обращение к Зеленскому.
Пользователи Сети обратили внимание на предполагаемое видеообращение звезды 16 августа. Завирусившийся ролик длится почти шесть минут и представляет собой запись экрана мобильного устройства, на котором якобы демонстрируются сториз из инстаграма Макгинли. Чаще всего в многочисленных публикациях приводят одну из цитат актёра — например, такую: „Хэй, Владимир… Наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю… Единственный человек, который может позаботиться о тебе, — это ты сам“. Также нередко добавляют, что после жалоб украинцев аккаунт артиста заблокировали. В некоторых постах напоминают, что в „Клинике“ актёр исполнял роль доктора по фамилии Кокс, что на сленге обозначает кокаин.
Новостные заметки об обращении Макгинли появились во многих российских СМИ, среди которых РИА „Новости“, „Российская газета», Russia Today, „Правда.ru», Ura.ru, Life, „Петербургский дневник», News.ru, „Украина.ру», „Блокнот», а также телеканалы „Царьград», „ТВ-центр» и 360. Широко разошёлся ролик и в соцсетях: например, в Telegram-каналах „Ne.Сахар» (291 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава» (193 000), Voblya (142 000), „Осташко! Важное» (103 000), „Что произошло?» (101 000), „Яков Кедми» (72 000), „Лента дня» (70 000), „Правда России» (68 000), TG Team Russia (48 000) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (11 000), во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), в „Дзене» и на YouTube.
С конца июля по начало августа 2023 года „Проверено“ опровергло три сообщения о том, что американские знаменитости: актёры Элайджа Вуд и Дин Норрис, а также боксёр Майк Тайсон — якобы просят Владимира Зеленского лечь в наркологическую клинику. Все три фейка строились по примерно одной схеме: это были сфабрикованные сториз и/или видеосюжеты иностранных агентств или изданий, в основе которых лежали подлинные, но иногда обрезанные ролики, полученные с помощью сервиса Cameo, где за деньги можно заказать персонализированные обращения от селебрити.
Очередной жертвой авторов таких подделок стал Джон К. Макгинли. Как и его коллеги, в своём ролике актёр ни разу не произносит фамилию Владимира, к которому обращается, несмотря на тег аккаунта украинского президента в верхней части кадра. Актёр, использующий русскую версию имени политика, также говорит, что с заказом к нему обратилась некая Джейн. Ниже приводим полный перевод слов актёра.
Привет, Владимир! Привет, Влад! Привет, Влади! Это Джонни К. Джейн связалась со мной и сказала, что у тебя началась чёрная полоса, что за последний год бухло и наркота стали твоими лучшими друзьями. Я понимаю, понимаю. Но самая важная вещь, которую я могу сказать тебе насчёт этого, что единственный выход из всей этой ситуации — доброта. (В этот момент в ролике появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, который уже упоминался в поддельных сториз Вуда и Норриса. — Прим. ред.) Это может звучать нелогично, потому что сейчас ты приравниваешь доброту к снисходительности. Это две разные вещи, я говорю не об этом. Я говорю о том, чтобы ты позаботился о себе, потому что это соглашение работает только так. Это очень деликатная ситуация. А у тебя сейчас чёрная полоса, и слезть с этих веществ очень трудно. И единственный план, который тебе сейчас нужен, — тот, что основан на доброте и на заботе о себе. Тебе, Влад, заботящемся о себе — Владе. Так это работает. Никто другой о тебе не позаботится. Да никто другой и не думает, что сможет о тебе позаботиться. Есть только один парень — ты. Владимир. Боже, позаботься о Владимире. Из-за этого может быть немного одиноко. Это непросто.
Я бы хотел, чтобы ты, Джейн, нашла этот текст — я его прочту, он довольно тяжёлый. Он называется „Доброта“. Его написала Наоми [Шихаб Най]. Я прочитаю его вам. Потому что я считаю, что она писала о твоём положении. И оно косвенно направлено на тебя, Влад. Оно связано с тобой. Есть прочная связь между текстом Наоми и тем, через что ты сейчас проходишь. Она пишет (перевод с сайта „Поэзия.ru». — Прим. ред.):
„Чтоб узнать, что ж есть доброта в самом деле,
ты должен познать утрату,
почувствовать, как будущее в одночасье
растворяется, будто соль в пресной похлёбке.
То, что крепко держал ты в руке,
пересчитывал и берёг,
всё это должно уйти, чтоб узнал ты,
как пространство заполняется пустотой
между одной добротой и другой.
Ты едешь и едешь себе, думая, что
автобус будет вечно катить
и пассажиры, жующие кукурузу и куру,
будут пялиться вечно в окно.
Прежде чем познать хрупкую суровость доброты,
ты должен проехать там, где индеец в белом пончо
лежит мёртвый на обочине дороги.
Ты должен понять, что это мог быть и ты,
что и он тоже был кем-то,
кто блуждал в ночи со своими планами
и ровным дыханием, хранящим жизнь.
Прежде чем познать доброту, как самую глубокую сокровенную вещь,
ты должен познать печаль, как другую самую глубокую вещь.
Ты должен проснуться с печалью.
Ты должен говорить с ней, пока твой голос
не соткёт нити всех печалей
и ты не увидишь огромный размер её полотна.
И тогда в доброте лишь останется смысл,
доброта лишь завяжет шнурки на ботинках твоих
и отправит искать хлеб насущный,
доброта лишь, что возвысится
над толпой, чтоб окликнуть тебя:
„Это я, кого ищешь ты“,
и потом пойдёт вместе с тобой,
словно тень или друг“.
Доброта, Влад. Доброта. Чтобы ты был добр к Владу, Влад. И, скорее всего, это выглядит так: ты обращаешься в учреждение или к группе, которые могут помочь тебе направить твою доброту. Потому что у нас нет всех ответов. Мы думаем, что они есть. Мы думаем, что, вероятно, можно найти ответы в наркотиках или выпивке. На короткое время — да, возможно, но это слишком скользкий путь. Доброта, Влад. Доброта. Доброта к самому себе. Вот к чему надо стремиться. Я желаю тебе удачи. Тебя любят. Ты сможешь.
„Проверено“, действительно, не смогло найти Instagram-аккаунт Макгинли, однако ни в каких авторитетных англоязычных СМИ не писали, что актёр обращался к Зеленскому, после чего страницу звезды заблокировали из-за жалоб. Отметим, что публикации на английском языке всё же есть, но это либо посты в соцсетях и на развлекательных сайтах, либо неавторитетные ресурсы, ссылающиеся на Russia Today. Кроме того, на вирусном ролике показано, что в Instagram на актёра якобы было подписано 437 000 человек, но по Сети ходит одна и та же запись сториз. При этом у Макгинли есть Twitter-аккаунт, где записей с обращением к Зеленскому или рассказов об удалении инстаграма звезды найти не удалось.
Мы обратились в фан-клуб актёра, и руководящая им Энджи Куидим ответила, что у Макгинли никогда не было страницы в Instagram, а об обращении к украинскому президенту она ранее не слышала. Куидим предположила, что ролик с актёром мог быть создан с применением технологии deep fake. Эта версия сомнительна, поскольку видео длится более пяти минут, на протяжении которых не заметны какие-либо искажения, а манера речи и голос Макгинли соответствуют реальным.
„Проверено“ снова отправилось на сайт Cameo и нашло там страницу актёра. Среди отзывов мы нашли два обращения, на которых актёр одет в ту же футболку, на нём те же очки, а ролики записаны на фоне той же стены и с того же ракурса, что и предполагаемое обращение к Зеленскому. Если на момент заказа этого ролика не действовали скидки, подделка с Макгинли может быть самой дорогой из четырёх нам известных, поскольку видео от него стоит $475, от Элайджи Вуда — $340, от Дина Норриса — $199, а за „обращение“ Майка Тайсона платить вообще не пришлось.
Позже наши подозрения подтвердил сам Макгинли, чей комментарий мы получили от Куидим, обратившейся к пресс-секретарю актёра. По его словам, сториз о Зеленском — явная попытка очернить его репутацию и распространить ложную информацию, созданную на основе купленного в Cameo ролика. „Я хочу заверить своих поклонников, коллег и широкую общественность в том, что распространяемый видеоролик является абсолютно ложным и был злонамеренно смонтирован с целью представить меня в негативном свете, — заявил Макгинли. — Я всегда был сторонником открытого диалога и уважительного отношения к людям. Это видео не соответствует моим ценностям и тому, как я себя веду“. Также сообщается, что юристы актёра расследуют происхождение и намерения, стоявшие за заказом и распространением вводящего в заблуждение видеоролика, чтобы принять соответствующие меры.
Самая ранняя публикация с видео, которую мы сумели найти, появилась в Telegram-канале „Путин в Telegram» (180 000 просмотров), ранее неоднократно замеченном в распространении фейков, включая фальшивые обращения Вуда, Тайсона и Норриса. Там ролик с Макгинли появился 16 августа 2023 года в 11:27 по московскому времени.
Итог: Фейк