Правда ли, что актёр Джон Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркотической и алкогольной зависимостей?

Привет, Владимир! Привет, Влад! Привет, Влади! Это Джонни К. Джейн связалась со мной и сказала, что у тебя началась чёрная полоса, что за последний год бухло и наркота стали твоими лучшими друзьями. Я понимаю, понимаю. Но самая важная вещь, которую я могу сказать тебе насчёт этого, что единственный выход из всей этой ситуации — доброта. (В этот момент в ролике появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, который уже упоминался в поддельных сториз Вуда и Норриса. — Прим. ред.) Это может звучать нелогично, потому что сейчас ты приравниваешь доброту к снисходительности. Это две разные вещи, я говорю не об этом. Я говорю о том, чтобы ты позаботился о себе, потому что это соглашение работает только так. Это очень деликатная ситуация. А у тебя сейчас чёрная полоса, и слезть с этих веществ очень трудно. И единственный план, который тебе сейчас нужен, — тот, что основан на доброте и на заботе о себе. Тебе, Влад, заботящемся о себе — Владе. Так это работает. Никто другой о тебе не позаботится. Да никто другой и не думает, что сможет о тебе позаботиться. Есть только один парень — ты. Владимир. Боже, позаботься о Владимире. Из-за этого может быть немного одиноко. Это непросто.



Я бы хотел, чтобы ты, Джейн, нашла этот текст — я его прочту, он довольно тяжёлый. Он называется „Доброта“. Его написала Наоми [Шихаб Най]. Я прочитаю его вам. Потому что я считаю, что она писала о твоём положении. И оно косвенно направлено на тебя, Влад. Оно связано с тобой. Есть прочная связь между текстом Наоми и тем, через что ты сейчас проходишь. Она пишет (перевод с сайта „Поэзия.ru». — Прим. ред.):



„Чтоб узнать, что ж есть доброта в самом деле,

ты должен познать утрату,

почувствовать, как будущее в одночасье

растворяется, будто соль в пресной похлёбке.

То, что крепко держал ты в руке,

пересчитывал и берёг,

всё это должно уйти, чтоб узнал ты,

как пространство заполняется пустотой

между одной добротой и другой.

Ты едешь и едешь себе, думая, что

автобус будет вечно катить

и пассажиры, жующие кукурузу и куру,

будут пялиться вечно в окно.

Прежде чем познать хрупкую суровость доброты,

ты должен проехать там, где индеец в белом пончо

лежит мёртвый на обочине дороги.

Ты должен понять, что это мог быть и ты,

что и он тоже был кем-то,

кто блуждал в ночи со своими планами

и ровным дыханием, хранящим жизнь.

Прежде чем познать доброту, как самую глубокую сокровенную вещь,

ты должен познать печаль, как другую самую глубокую вещь.

Ты должен проснуться с печалью.

Ты должен говорить с ней, пока твой голос

не соткёт нити всех печалей

и ты не увидишь огромный размер её полотна.

И тогда в доброте лишь останется смысл,

доброта лишь завяжет шнурки на ботинках твоих

и отправит искать хлеб насущный,

доброта лишь, что возвысится

над толпой, чтоб окликнуть тебя:

„Это я, кого ищешь ты“,

и потом пойдёт вместе с тобой,

словно тень или друг“.



Доброта, Влад. Доброта. Чтобы ты был добр к Владу, Влад. И, скорее всего, это выглядит так: ты обращаешься в учреждение или к группе, которые могут помочь тебе направить твою доброту. Потому что у нас нет всех ответов. Мы думаем, что они есть. Мы думаем, что, вероятно, можно найти ответы в наркотиках или выпивке. На короткое время — да, возможно, но это слишком скользкий путь. Доброта, Влад. Доброта. Доброта к самому себе. Вот к чему надо стремиться. Я желаю тебе удачи. Тебя любят. Ты сможешь.