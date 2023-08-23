23.08.2023, 16:11
ВИДЕО | Историческая миссия удалась: индийский аппарат „Викрам“ с луноходом на борту совершил посадку на Луну(7)
Индийский посадочный модуль „Викрам“ с луноходом „Прагьян“ успешно совершил посадку на поверхность Луны, пишет „Медуза“.
Посадку транслировали в прямом эфире. За ней наблюдали около 6,5 миллиона зрителей.
Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.
„Викрам“ доставила к Луне автоматическая межпланетная станция „Чандраян-3“. Почти одновременно с ней к спутнику Земли прибыла российская станция „Луна-25“. Ее попытка совершить посадку на Луну оказалась неудачной.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.