МНЕНИЕ | Нарвитянин: машины фактически уже нет и в помине. А налог заплати?

Авторы проекта автоналога предлагают, чтобы он взимался даже с того транспорта, который отмечен в регистре как неиспользуемый. А таковых только автомобилей в Эстонии зарегистрировано более 200 000. Для снятия с учета транспортного средства нужно предоставить документы на автомобиль и доказать, что вы его собственник.

Спасет ли эта сумма госбюджет? Очевидно, что нет. А вот то, что налог сильно ударит по очень многим эстоноземельцам – это факт. Ведь планируется, что новый налог, который будет взиматься как при покупке, так и ежегодно, распространится на все (кроме принадлежащих специальным службам) имеющиеся на территории страны легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и мопеды.

По информации министра финансов Марта Вырклаэва, целью нового налога является сокращение использования автомобилей, и это связано с климатическими задачами. А деньги, как сказал Вырклаэв, пойдут в государственный бюджет, в котором, по словам министра, есть „дыра в 1,7 миллиарда евро“. К сведению: по оценкам того же Министерства финансов, в первый год после вступления автоналога в силу он позволит собрать примерно 120 млн евро.

Ранее, еще в июне текущего года, EAOL заявил о том, что не поддерживает намерения ввести автомобильный налог. К гласу народа присоединился и президент Эстонии Алар Карис , который в интервью газете Maaleht отметил, что сами авторы идеи налога точно не знают, как он должен быть реализован и куда пойдут эти деньги. Карис напомнил, что прежде чем обнародовать предложение, необходимо было провести анализ и ознакомиться с фактами.

Предлагаемые госчиновниками модели расчета будущего автоналог а и не учтенные при этом многие проблемные моменты вызвали мощный протест населения Эстонии. К началу этой недели число цифровых подписей под петицией против автомобильного налога превысило 50 тысяч. Председатель правления Эстонского союза авто­владельцев (EAOL) Прийт Таммерайд в интервью изданию Postimees сказал, что данный факт свидетельствует о крайне сильном противодействии введению налога на автомобили.

Но, оказывается, есть очень много автолюбителей, у которых записанной на них машины уже давно нет, и документов на нее тоже. „Я продал старую, проржавевшую насквозь машину 1983 года выпуска еще в 2000 году, – рассказывает нарвитянин Александр. – Поверил тогда покупателю, что тот оформит автомобиль на себя. Но она осталась в регистре как моя собственность, хотя все документы я отдал при продаже. Точно знаю, что машина эта не на ходу уже с 2003 года. В авторегистре сняли ее с учета в этом году – и только потому, что с того времени, то есть более 20 лет, на нее не оформлялась страховка и не проводился техосмотр“.

Введение автоналога в том виде, как его представляют сегодня в Минфине, нанесет серьезный удар и по тем автовладельцам, которые редко используют свой транспорт.

Как пояснили нашему изданию в бюро Департамента транспорта Эстонии, можно удалить из регистра лишь те автомобили, которые были уничтожены или утилизированы до 1 мая 2004 года. К сожалению, в Эстонии сейчас нет возможности списать более „молодые“ автомобили, если не сохранилось никаких документов, подтверждающих утилизацию или продажу машины. Представитель Министерства финансов Эрле Кыометс на днях пояснил, что только планируется создать возможность снятия таких транспортных средств с учета. По его словам, более подробно о новой системе станет известно в следующем году.

Храните документы на машину

Что же делать в случае, когда на вас числится автомобиль, давным-давно ушедший из вашей жизни, а документы на него утеряны? Сергей Карпенко, руководитель фирмы Romuexpert, которая более 12 лет занимается в Нарве покупкой неисправных, ненужных, аварийных автомобилей и их утилизацией, рассказал „Нарвской газете“, что к ним сейчас довольно часто обращаются люди за помощью именно в этой ситуации. „К сожалению, мы им ничем помочь не можем, – говорит Карпенко. – Почему?