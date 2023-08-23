МНЕНИЕ | Нарвитянин: машины фактически уже нет и в помине. А налог заплати?
Министерство финансов Эстонии предложило c 1 июля 2024 года ввести налог на автомобили. Как оказалось, населению такие планируемые поборы совсем не нравятся. И на то есть веские причины, пишет gazeta.ee.
Налог госбюджет не спасет
Предлагаемые госчиновниками модели расчета будущего автоналога и не учтенные при этом многие проблемные моменты вызвали мощный протест населения Эстонии. К началу этой недели число цифровых подписей под петицией против автомобильного налога превысило 50 тысяч. Председатель правления Эстонского союза автовладельцев (EAOL) Прийт Таммерайд в интервью изданию Postimees сказал, что данный факт свидетельствует о крайне сильном противодействии введению налога на автомобили.
Ранее, еще в июне текущего года, EAOL заявил о том, что не поддерживает намерения ввести автомобильный налог. К гласу народа присоединился и президент Эстонии Алар Карис, который в интервью газете Maaleht отметил, что сами авторы идеи налога точно не знают, как он должен быть реализован и куда пойдут эти деньги. Карис напомнил, что прежде чем обнародовать предложение, необходимо было провести анализ и ознакомиться с фактами.
По информации министра финансов Марта Вырклаэва, целью нового налога является сокращение использования автомобилей, и это связано с климатическими задачами. А деньги, как сказал Вырклаэв, пойдут в государственный бюджет, в котором, по словам министра, есть „дыра в 1,7 миллиарда евро“. К сведению: по оценкам того же Министерства финансов, в первый год после вступления автоналога в силу он позволит собрать примерно 120 млн евро.
Спасет ли эта сумма госбюджет? Очевидно, что нет. А вот то, что налог сильно ударит по очень многим эстоноземельцам – это факт. Ведь планируется, что новый налог, который будет взиматься как при покупке, так и ежегодно, распространится на все (кроме принадлежащих специальным службам) имеющиеся на территории страны легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и мопеды.
Автомобильные фантомы
Авторы проекта автоналога предлагают, чтобы он взимался даже с того транспорта, который отмечен в регистре как неиспользуемый. А таковых только автомобилей в Эстонии зарегистрировано более 200 000. Для снятия с учета транспортного средства нужно предоставить документы на автомобиль и доказать, что вы его собственник.
Но, оказывается, есть очень много автолюбителей, у которых записанной на них машины уже давно нет, и документов на нее тоже. „Я продал старую, проржавевшую насквозь машину 1983 года выпуска еще в 2000 году, – рассказывает нарвитянин Александр. – Поверил тогда покупателю, что тот оформит автомобиль на себя. Но она осталась в регистре как моя собственность, хотя все документы я отдал при продаже. Точно знаю, что машина эта не на ходу уже с 2003 года. В авторегистре сняли ее с учета в этом году – и только потому, что с того времени, то есть более 20 лет, на нее не оформлялась страховка и не проводился техосмотр“.
Введение автоналога в том виде, как его представляют сегодня в Минфине, нанесет серьезный удар и по тем автовладельцам, которые редко используют свой транспорт.
Как пояснили нашему изданию в бюро Департамента транспорта Эстонии, можно удалить из регистра лишь те автомобили, которые были уничтожены или утилизированы до 1 мая 2004 года. К сожалению, в Эстонии сейчас нет возможности списать более „молодые“ автомобили, если не сохранилось никаких документов, подтверждающих утилизацию или продажу машины. Представитель Министерства финансов Эрле Кыометс на днях пояснил, что только планируется создать возможность снятия таких транспортных средств с учета. По его словам, более подробно о новой системе станет известно в следующем году.
Храните документы на машину
Что же делать в случае, когда на вас числится автомобиль, давным-давно ушедший из вашей жизни, а документы на него утеряны? Сергей Карпенко, руководитель фирмы Romuexpert, которая более 12 лет занимается в Нарве покупкой неисправных, ненужных, аварийных автомобилей и их утилизацией, рассказал „Нарвской газете“, что к ним сейчас довольно часто обращаются люди за помощью именно в этой ситуации. „К сожалению, мы им ничем помочь не можем, – говорит Карпенко. – Почему?
Потому что мы можем снимать машину с учета только тогда, когда она будет присутствовать в наличии на нашей территории и с документами. Когда мы принимаем автомобиль на утилизацию, снимаем и с регистрации, так что факт наличия машины обязателен“. А во избежание проблем Сергей рекомендует не забывать, что автомобили с регистрации в ARK в нашем городе имеют возможность снимать только две фирмы. Это Romuexpert и Kuusakoski. Поэтому все действия со своим автомобилем нужно оформлять строго документально.
Что касается предложения облагать налогом автомобили, не прошедшие техосмотр и страхование, то Сергей не видит в этом логики. „Не знаю, как в реальности будет работать автомобильный налог, но мое мнение таково – если машина снята с учета хотя бы временно, налог на нее взиматься не должен, – уверен он. – Почему? Да потому, что по здравому смыслу автоналог взимается с автомобиля, который передвигается по дорогам Эстонии. А если он снят с учета, то он не может по закону передвигаться вообще“. Ведь в таком случае машина не загрязняет окружающую среду выхлопами, не изнашивает дорожное покрытие, не тратит ресурсы на ремонт и обслуживание.
В Нарве ежегодно выводятся из эксплуатации сотни автомобилей, владельцы которых сдают их на запчасти и металлолом специализирующимся на этом фирмам. По словам Карпенко, только Romuexpert принимает на утилизацию около 300 таких машин в год.
Налог должен быть справедливым
Введение автоналога в том виде, как его представляют сегодня в Минфине, нанесет серьезный удар и по тем автовладельцам, которые редко используют свой транспорт. Люди, выезжающие на автомобилях или мотоциклах только в теплое время года, наследники, получившие машину, но не имеющие пока прав, – да мало ли какие причины могут быть у собственников автомобиля. И регуляции налога должны это учитывать.
К еще одной категории жертв несправедливого налога относятся фанаты ретромашин, любители старинной техники, которые делают большое и полезное дело, восстанавливая и сохраняя раритеты. Второго августа в Выхма прошло собрание представителей 12 организаций, входящих в Союз эстонских клубов старинной техники. Президент нарвского клуба Classic Riders Павел Петраш рассказал „НГ“, что сбор был в основном по поводу планируемого автоналога.
„Мы считаем неправильным назначать налог на такой вид транспорта, – сказал он. – Только в нашем клубе 8 единиц очень старой техники. В других клубах есть и по 20-30.Они все на регистрации, но мы практически на них не выезжаем, только несколько раз в году на мероприятия. И выплата налога с такого „транспорта“ никого из владельцев ретротехники совершенно не устраивает“.
По словам Петраша, на собрании было принято решение подготовить с помощью юристов обращение к правительству с предложением не облагать автоналогом старинную коллекционную технику. „Это все равно что брать налог с музейных экспонатов“, – считает президент клуба Classic Riders.