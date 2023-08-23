Единственная нарвская высотка огорожена аварийной лентой, подъехала техника. Что происходит?

- В доме началась реставрация кирпичной кладки на водонапорной башне, - пояснил „Нарвской газете“ председатель КТ Пушкина 20 Эльдар Салманов.

Как известно, это здание 1969 года постройки увенчали обложенные кирпичом баки, которые и должны была превратить его в водонапорное сооружение — так, вроде бы, требовалось для водоснабжения этого, по тем временам, гиганта.

Но затем горуправа нашла другое решение, а ненужные дому баки, уже на другом историческом витке, были поставлены на его баланс.

Время шло, крыша несостоявшейся водонапорной башни обветшала и квартирное товарищество стало получать соответствующие предписания с перспективой штрафов. Но на ремонт из-за его дороговизны собственники дома долгое время решиться не могли. И вот в июне решение общего собрания появилось.

- Будем реставрировать башню: удалим кирпичи, которые с нее уже сыплются, заменим на новые, - сказал „НГ“ Эльдар Салманов, на момент нашего звонка находившийся вместе со строителями на крыше дома.

Руководство КТ планирует осуществить ремонт крыши за месяц, но многое будет зависеть и от погоды. Пока трудно назвать и точную стоимость работ, сказал Эльдар Салманов — их объем окончательно выяснится в ходе реставрации.

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