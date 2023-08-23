МНЕНИЕ | „Фу, убийца!“ - так москвичи называют тех, кто пошел воевать в Украину

На днях Z-пропагандист Семен Пегов опубликовал у себя интересное видео, на нем два мобилизованных российских солдата жалуются на отношение к себе москвичей. Вместо почёта, уважения и встречи с караваями и цветами, люди, воюющие в Украине, сталкиваются в столице России со сплошным негативом. Их сторонятся, обзывают убийцами и стыдят за то, что не убежали от армии в период мобилизации. Не хочется, но придется повторить для всех, кто с упорством страуса, бьющегося головой об бетонный пол, твердит о том, что „все россияне за войну с Украиной“. Это далеко не так и так не было с самого начала.