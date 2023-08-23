Автовладельцы: правительство должно отказаться от введения налога

По мнению председателя правления EAOL Прийта Таммерайда, было бы разумно, если бы правительство признало, что план по введению дополнительного налога на автомобили не до конца продуман. „По сути, министр финансов и министр климата спорят о том, из чьего кармана взять большую часть запланированных 120 миллионов евро“, - сказал Таммерайд. По его словам, при планировании автоналога не было сделано самого важного: анализа исходной задачи. „Прежде всего, стоило бы задуматься, какие реальные альтернативы может предложить людям государство, а также каков вклад эстонского автовладельца в глобальную климатическую картину в ситуации, когда наше население составляет примерно 0,016 процента от мирового населения“.

На состоявшемся в Министерстве финансов в конце июня круглом столе союз автовладельцев предложил не вводить автомобильный налог. К настоящему моменту планы по его введению подверглись критике со стороны ряда организаций, объединяющих различные заинтересованные группы. „Мы считаем, что правительству наиболее разумно отказаться от плана по введению налога на автомобили до первого заседания Рийгикогу 11 сентября“, - заявил Таммерайд.

До августа союз собирал подписи против автомобильного налога в среде petitsioon.ee, где в общей сложности было собрано 11 877 дигитальных подписей. В среде rahvagatus.ee на данный момент подписалось около 59 000 человек.

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