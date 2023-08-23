В Ласнамяэ появилась новая услуга – продовольственный шкаф

„По данным продовольственной организации ООН, ежегодно около трети, то есть почти 1,3 млрд тонн производимых для потребления человеком продуктов питания выбрасывается или пропадает зря. Помимо серьезных экономических потерь пищевые отходы оказывают серьезное воздействие на окружающую среду, увеличивая выбросы парниковых газов и расходуя ресурсы. Я рада, что есть организации, которые обращают внимание на эту проблему и пытаются найти ее решение“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что если сейчас заинтересованные магазины участвуют в пилотном проекте по собственной инициативе, то в будущем предотвращение возникновения пищевых отходов могло бы быть урегулировано на законодательном уровне.

В целях сокращения количества пищевых отходов компания циркулярной экономики FudLoop установила в Ласнамяэ, рядом со зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти 54), продуктовый шкаф. В шкафу будут храниться продукты с истекающим сроком годности, которые, тем не менее, соответствуют требованиям безопасности и пригодны к употреблению.

Ежегодно в Эстонии выбрасывается 84 000 тонн пригодной для употребления еды, которая официально называется пищевыми отходами. Это еда, которую люди могли бы употребить, но по разным причинам она попадает на свалку. У компании циркулярной экономики FudLoop есть в Таллинне еще два продовольственных шкафа: на Центральном рынке в районе Кесклинн и на Мустамяэском рынке в квартале Кянну Кукк.

„Для сокращения количества пищевых отходов необходимы новые решения, и мы рады запустить наш пилотный проект в сотрудничестве с Таллиннской городской управой. Наши шкафы были очень хорошо приняты людьми, и мы рады, что можем расширить свою деятельность в Ласнамяэ“, – сказал основатель и генеральный директор компании FudLoop Тармо Селисте.