Результаты опроса: 70% жителей Эстонии не поддерживают автоналог

Каждый четвертый человек ответил, что либо полностью поддерживает, либо скорее поддерживает автомобильный налог; 70% людей отметили, что скорее не поддерживают его или не поддерживают вообще. Также среди опрошенных было 5% тех, кто не смог дать ответ.

Наибольшее количество сторонников налога (59%) среди избирателей Партии реформ, из них каждый десятый ответил, что полностью поддерживает эту идею. Среди сторонников Социал-демократической партии идею поддерживают чуть более половины (53%) людей, и среди них больше всего (21%) тех, кто полностью поддерживает идею. Среди избирателей Eesti 200 поддержка уже значительно ниже половины (38%). Из партий, представленных в Рийгикогу, поддержка автомобильного налога ниже всего среди избирателей Консервативной народной партии Эстонии - она составляет всего 4%. Среди избирателей партии Отечество 5% сторонников налога, а среди избирателей Центристской партии - 7%.

Автомобиль есть у 78% респондентов, и среди владельцев автомобилей больше всего тех, кто против введения автомобильного налога. При этом среди людей, владеющих одним автомобилем, 73% против, а среди владельцев двух и более автомобилей - 79%.

Принципиальных сторонников, ответивших „полностью поддерживаю“, больше всего (16%) в самой молодой возрастной группе (15–24 года). Как в этой возрастной группе, так и в возрастной группе 25-34 лет доля сторонников составляет 36%. Среди людей с высшим образованием и жителей Таллинна количество сторонников выше среднего.

Исследование проводилось Kantar Emor в период с 10 по 16 августа. Всего в исследовании, проведенном онлайн, приняли участие 1152 жителей Эстонии в возрасте 15-84 лет.

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