СМИ: Генерал Суровикин отправлен в отставку с должности командующего ВКС РФ. Вместо него назначен другой

Источник „РИА Новости“ подтверждает, таким образом, сообщения российских журналистов о том, что генерал армии Суровикин уволен с должности главкома ВКС, о чем Би-би-си рассказывала накануне.

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