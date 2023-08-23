23.08.2023, 08:27
СМИ: Генерал Суровикин отправлен в отставку с должности командующего ВКС РФ. Вместо него назначен другой
ФОТО: | REUTERS
Российское государственное агентство „РИА Новости“ сообщило со ссылкой на „информированный источник“, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначен начальник штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, пишет Русская служба Би-би-си.
Источник „РИА Новости“ подтверждает, таким образом, сообщения российских журналистов о том, что генерал армии Суровикин уволен с должности главкома ВКС, о чем Би-би-си рассказывала накануне.
Суровикин исчез из публичного пространства после июньского мятежа ВЧК „Вагнер“ Евгения Пригожина.
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