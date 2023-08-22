Эстония и Литва консолидируют действия в условиях военной агрессии против Украины
Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска во вторник встретилась с министром юстиции Эстонии Калле Лаанетом, пишет delfi.lt. В ходе встречи были обсуждены вопросы правового сотрудничества и правовой помощи, возможности более эффективной консолидации правовых действий стран Балтии в условиях военной агрессии против Украины, а также ограничений в отношении граждан агрессора, говорится в сообщении Минюста.
Министры стран Балтии также более подробно обсудили правовые механизмы и возможности использования замороженных активов России и ее субъектов для возмещения ущерба и восстановления Украины.
По словам министра юстиции Добровольской, чем быстрее страны Балтии и вся Европа объединят усилия для реализации всех возможных форматов правосудия в связи с ответственностью агрессора, тем эффективнее будет восстановлена справедливость.
В сообщении министерства отмечается, что министры юстиции Литвы и Эстонии договорились об укреплении позиций стран Балтии на уровне сотрудничества с ЕС, поскольку ситуация в Украине оказывает существенное влияние на формирование политики ЕС, особенно в сфере юстиции.
Добровольска подчеркнула, что Литва поддерживает проект директивы о возвращении и конфискации активов, целью которой является установление четких правил обнаружения и идентификации активов, содействие трансграничному сотрудничеству, а также предложение касательно Директивы об уголовных наказаниях за нарушения ограничительных мер Евросоюза.
Литва и Эстония входят в десятку государств-членов ЕС, которые поддерживают инициативу о расширении компетенции Европейской прокуратуры, предоставив ей право расследовать нарушения ограничительных мер ЕС.
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