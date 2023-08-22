Президент Финляндии: Россия создает из нашей страны образ врага, пора готовиться к „разного рода пакостям“

Президент Саули Ниинистё выступил сегодня на традиционном мероприятии „Дни послов“, в котором участвуют государственное руководство Финляндии и финских дипмиссий в других странах.

Глава государства считает, что в России из Финляндии создается образ врага.

„Причины и следствия перевернуты с ног на голову. Агрессор превращается в жертву. Угроза и опасность [якобы исходят] со стороны Финляндии и Запада“, – сказал Ниинистё.

Он полагает, что создание образа врага направлено на внутреннюю российскую аудиторию. По его мнению, власти РФ хотят, чтобы у россиян не создалось представления, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО в результате действий России.

Он полагает, что в будущем необходимо готовиться к „разного рода пакостям“. Ниинистё отметил, что попытки гибридного влияния и кибератаки стали обычным делом.

Президента также спросили о том, ожидаются ли попытки России оказать влияние на грядущие президентские выборы в Финляндии.

„Я бы не сказал, что Россия попытается повлиять на наши выборы. У россиян могут возникнуть трудности с поиском фаворита“, – считает Ниинисте.

Он подчеркнул, что нельзя поддаваться на провокации со стороны России.

Президент также коснулся темы Украины. По его словам, необходимо посмотреть, как будет продвигаться передаче истребителей Украине со стороны Дании и Нидерландов. Он напомнил, что подготовка летчиков требует времени.

По поводу передаче истребителей Hornet Ниинистё сослался на премьера Петтери Орпо (Коалиционная партия), заявив, что вопрос закрыт.

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