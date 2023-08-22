„Алексей Евграфов переборщил“. Руководство Нарвского округа Центристской партии не поняло юмора депутата

„С целью прекратить постоянные вотумы недоверия и сосредоточиться на работе 11 августа правление Нарвского округа Центристской партии пригласило войти в центристскую фракцию Нарвского горсобрания депутатов-центристов и всех, кто разделяет взгляды Центристской партии. Этому призыву последовали несколько депутатов, и сейчас во фракции центристов в горсобрании из 11 депутатов семеро – члены Центристской партии, тогда как во фракции Keskerakonna fraktsioon Narva Heaks из девяти депутатов лишь трое центристов.

Во фракцию Narva Heaks входят: недавно вступивший в Центристскую партию Алексей Евграфов, присоединившаяся в 2021 году к другому избирательному списку Тамара Комлова и перешедшая после местных выборов в 2021 году из центристской в другую фракцию Елизавета Чертова. Использование в названии фракции „Центристская партия“ не соответствует добрым традициям политики.

Есть вещи, требующие командной работы, и фракция Центристской партии в Нарвском горсобрании как раз является такой командой. Не стоит отказываться от общей цели, если она заключается в обеспечении благополучия горожан. Нынешняя игра с названием фракции не принесет нарвитянам дополнительной пользы.

Юмор приветствуется в обществе, однако в данном случае Алексей Евграфов переборщил. Такое вольное обращение с названием партии девальвирует политику и отталкивает людей. Жители Нарвы ждут от депутатов горсобрания содержательной работы, а интриги лишь усугубляют недоверие людей к городским властям.

Мы согласны с Юри Ратасом, который сказал, что Центристская партия открыта для всех хороших людей, поэтому призываем не дистанцироваться, а при желании присоединиться к уже существующей команде Центристской партии.

Татьяна Стольфат, председатель Нарвского горсобрания и фракции центристов в горсобрании

Тармо Таммисте, председатель Нарвского округа Центристской партии“