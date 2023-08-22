Депортация отменяется? Гражданам РФ с ВНЖ Латвии могут дать отсрочку на два года для сдачи экзамена

Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический постоянный ВНЖ бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше. Документ должен быть выдан не позднее 1 февраля 2001 года, поэтому многим из тех, кого коснулись поправки, нужно сдавать экзамен по латышскому языку. Те, кто не сдаст экзамен, могут сделать еще одну попытку, а если снова не получится, можно попробовать подать документы на временный вид на жительство. Однако получить его могут только те, у кого есть близкие родственники в Латвии и кто хотя бы три месяца до подачи документов работал в Латвии. Временный ВНЖ выдается также „по гуманным соображениям“, однако понятие довольно размыто и не имеет четко выраженных критериев, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Стоит также учитывать, что с временным ВНЖ нельзя получать социальные пособия и большинство бесплатных медицинских услуг.