За рубежом
22.08.2023, 17:37

ФБК: эстонская фирма согласилась помочь с обустройством личной яхты Путина

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Владимир Путин потратил на свою яхту во время войны около трех миллиардов рублей.
Владимир Путин потратил на свою яхту во время войны около трех миллиардов рублей.
ФОТО: Frederic Legrand - COMEO | Shutterstock

Сегодня на канале Алексея Навального вышло новое расследование. В нем Мария Певчих и Георгий Албуров рассказывают о любви Владимира Путина к роскоши и особом интересе к яхтам. Сколько денег тратится на развлечения президента РФ во время войны и кто ему помогает обходить санкции? Оказалось, без участия эстонской фирмы не обошлось.

Компания Blohm + Voss, которая находится в Гамбурге (Германия), занимается строительством суперяхт. Компания была основана почти 150 лет назад и всегда специализировалась на самых масштабных и эксклюзивных проектах. „Утром 19 января 2022 года управляющим приходит письмо, что одну из яхт, которую здесь прямо сейчас ремонтируют, нужно срочно вернуть владельцу для перегона в Россию. Этой яхтой оказалась „Graceful“ - одна из трех морских яхт Владимира Владимировича“, - говорят авторы расследования.

Самая любимая яхта Путина - „Шехерезада“ - была построена в 2020 году и стоила более 700 миллионов долларов. Одна из самых больших и роскошных яхт в мире, конечно же, включала в себя танцполы, бильярды и золотые держатели для туалетной бумаги. Но, к большому сожалению владельца, его любимица попала под санкции и так и осталась стоять в итальянском порту.

„Но во время „священной“ войны рассекать по волнам все еще на чем-то надо. Поэтому в срочном порядке надо было спасать яхту „Graceful“ и буксировать (настолько она была недоделана) домой в Россию, а также делать из нее еще более крутую и немыслимую яхту“, - говорится в фильме.

В итоге, по словам авторов расследования, к 2022 году общая цена ремонта и закупки роскошной мебели для судна составила 32 миллиона долларов. В сентябре того года она была замечена в водах Эстонии, в сопровождении российского катера береговой охраны. Плыла яхта под псевдонимом „Касатка“, потому что ее владелец очень не хотел, чтобы его последнее судно также было конфисковано.

Несмотря на все махинации и осторожности яхта „Graceful“ после начала полномасштабной войны была все же включена в американские санкции. То есть с ней запрещено вести какие либо дела, иначе ждет уголовное наказуемое. Но получилось так, что президента России эти санкции обошли стороной.

Ради ремонта судна была выстроена отдельная система из ассистентов в Европе, Турции и Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.

В 2021 году в сентябре на яхте сломалась сложная техническая система, которая показывает работу двигателей и при помощи которой можно их регулировать. Из-за войны надо было срочно искать посредника который нарушил бы санкции и смог починить данную систему. И посредник был найден… в Эстонии!

Эстонская фирма „Бризмарин“ согласилась не только купить и привезти в Россию дисплеи для яхты Путина, но и помочь с их перепрограммированием (в России этого почему-то делать не умеют, прим. ФБК). Эстонский посредник забирает оборудование в Санкт-Петербурге, находит курьера (просто частное лицо), который отвозит все в Германию на завод и отремонтированное возвращают в Россию.

Тот же человек, который помогал с дисплеями, помогал также с заказом и покупкой итальянских униформ для экипажа судна.

„Не когда-то там давно, а прямо сейчас, во время войны, на путинскую игрушку было потрачено 3 млрд руб. Из них 2 млрд на ремонт, еще миллиард — содержание (зарплаты экипажу, накладные расходы, связь, хранение в сухом доке 92 млн, топливо, представительские расходы). Эти деньги продолжают тратить. Яхта прямо сейчас, со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи. Спешит к бархатному сезону. И это просто одна из игрушек, которую Путин использует на выходных пару раз за год. Ради этих нескольких дней тратятся миллиарды, украденные из российского бюджета“, - говорится в новом выпуске расследования команды Навального.


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