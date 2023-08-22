ФБК: эстонская фирма согласилась помочь с обустройством личной яхты Путина

Компания Blohm + Voss, которая находится в Гамбурге (Германия), занимается строительством суперяхт. Компания была основана почти 150 лет назад и всегда специализировалась на самых масштабных и эксклюзивных проектах. „Утром 19 января 2022 года управляющим приходит письмо, что одну из яхт, которую здесь прямо сейчас ремонтируют, нужно срочно вернуть владельцу для перегона в Россию. Этой яхтой оказалась „Graceful“ - одна из трех морских яхт Владимира Владимировича“, - говорят авторы расследования.

Самая любимая яхта Путина - „Шехерезада“ - была построена в 2020 году и стоила более 700 миллионов долларов. Одна из самых больших и роскошных яхт в мире, конечно же, включала в себя танцполы, бильярды и золотые держатели для туалетной бумаги. Но, к большому сожалению владельца, его любимица попала под санкции и так и осталась стоять в итальянском порту.

„Но во время „священной“ войны рассекать по волнам все еще на чем-то надо. Поэтому в срочном порядке надо было спасать яхту „Graceful“ и буксировать (настолько она была недоделана) домой в Россию, а также делать из нее еще более крутую и немыслимую яхту“, - говорится в фильме.

В итоге, по словам авторов расследования, к 2022 году общая цена ремонта и закупки роскошной мебели для судна составила 32 миллиона долларов. В сентябре того года она была замечена в водах Эстонии, в сопровождении российского катера береговой охраны. Плыла яхта под псевдонимом „Касатка“, потому что ее владелец очень не хотел, чтобы его последнее судно также было конфисковано.

Несмотря на все махинации и осторожности яхта „Graceful“ после начала полномасштабной войны была все же включена в американские санкции. То есть с ней запрещено вести какие либо дела, иначе ждет уголовное наказуемое. Но получилось так, что президента России эти санкции обошли стороной.

Ради ремонта судна была выстроена отдельная система из ассистентов в Европе, Турции и Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.