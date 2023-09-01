01.09.2023, 11:06
Май Нарва примет участие в сильнейшем в мире турнире ФИДЕ в 2023 году
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Май Нарва примет участие в сильнейшем в мире женском турнире по швейцарской системе, который состоится с 23 октября по 6 ноября на острове Мэн. Об этом сообщает Эстонская шахматная федерация.
Международный мастер, лидер сборной Эстонии Май Нарва примет участие в сильнейшем в мире женском турнире по швейцарской системе на острове Мэн, право участия в котором получают 40 лучших шахматисток рейтинга ФИДЕ и около десятка приглашенных шахматисток. Призовой фонд соревнований составляет 140 000 долларов, а две лучшие шахматистки квалифицируются на чемпионат мира среди женщин 2024 года.
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