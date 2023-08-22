Правительство не планирует смягчать рост цен на отопление для жителей Нарвы

Председатель городского собрания и мэр обратились к премьер-министру Кае Каллас с просьбой в течение года компенсировать отопление жилых помещений в размере половины суммы увеличения стоимости тепла. Стоимость компенсации составила бы 7,5 миллионов евро. Премьер-министр Кая Каллас на встрече с мэром Катри Райк ответила отказом.

Премьер-министр обосновала отказ тем, что Нарву нельзя рассматривать как исключение по сравнению с другими регионами. Кроме того, в Ида-Вирумаа направляются значительные средства из Фонда справедливого перехода. По словам мэра Нарвы, аргументы премьер-министра понятны, но положение города все же является исключительным, учитывая значительное количество пенсионеров, которые составляют треть населения, и одиноких пенсионеров, которых в городе около 5 000 человек. „В прошлом году в Нарве стало меньше почти на 700 рабочих мест, в Кассе по безработице, правда, есть сотни вакансий, но соответствуют ли они предыдущим?“ — задается вопросом мэр Нарвы Катри Райк.

Премьер-министр и мэр договорились о следующих шагах, которые позволят обеспечить стабильную цену на отопление, по оценкам даже дешевле, чем нынешняя стоимость тепла. С этой целью министр климата планирует до конца сентября подписать постановление, которое позволит Narva Soojusvõrk организовать конкурс на строительство когенерационной станции. В Фонде справедливого перехода для этого предусмотрено пособие в сумме 20 миллионов евро. Процесс строительства такой станции занимает два года.

На встрече обсуждались также меры поддержки Kredex, размер которых в Ида-Вирумаа выше, чем в других крупных городах. По словам мэра, год назад около 40 квартирных товариществ рассматривали возможность подачи заявки на субсидию на реновацию, но рост налогов и стоимости жизни заставляет людей более осторожно принимать решения. Однако город совместно с Kredex продолжит активно знакомить нарвитян с мерами поддержки.