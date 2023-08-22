Слишком жестоко? Рекламу, подготовленную защитниками животных, запретили размещать на улицах Таллинна(1)
MTÜ Nähtamatud Loomad была готова начать кампанию по защите сельскохозяйственных животных, разместив на плакатах изображения тех ужасов, через которые ежедневно приходится проходить свиньям, овцам, коровам и курам. Но, к сожалению, люди эти ужасающие плакаты не увидят.
В своем блоге Nähtamatud Loomad пишут, что за несколько дней до объявления скоординированной кампании организация, управляющая площадкой для наружной рекламы, решила, что правдивые изображения и сообщения не совсем подходят для улицы, увидев угрозу диффамации в адрес ферм. Таким образом, в начавшейся вчера кампании зоозащитники могут представить на улицах только замазанную и смягченную версию, а не ужасную реальность того, что происходит на промышленных фермах.
„Тем не менее, мы используем ситуацию по максимуму — благодаря пожертвованиям мы можем говорить о проблемах промышленных ферм на общественных площадках, которые могут увидеть сотни тысяч жителей Эстонии. Мы не сдадимся в борьбе и приглашаем вас продолжать отстаивать благополучие животных. Сейчас как никогда нужно, чтобы заботливые любители животных не отворачивались“, — утверждают они, а также делятся информацией, как можно им помочь.
„Подробнее о жизни животных на фермах и о ситуации с предотвращением согласованной информационной рекламы со стороны компании, управляющей пиар-площадками, читайте в посте блога.
Подпишите петицию, чтобы Эстония поддержала запрет содержания сельскохозяйственных животных в клетках в Европейском союзе.
И пожертвуйте уже сегодня, чтобы мы могли купить как можно больше рекламных площадей, чтобы рассказать правду о закулисном промышленном животноводстве, которое скрывают от нас эти производители. Благодаря вашему пожертвованию мы можем рассказать о страданиях животных, остро нуждающихся в нашей помощи, и построить в Эстонии мелкое животноводство, где заботятся о благополучии животных“.
Подробнее о том, что происходило во время кампании, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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