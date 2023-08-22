ВИДЕО | Олег Тиньков: „В России не показывают велоспорт, чтобы люди не видели того, как красиво и богато живет Европа“(14)
В интервью YouTube-каналу „Витя Кравченко“ один из немногих российских предпринимателей и основатель велокоманды Tinkoff, который открыто и последовательно высказывается против войны в Украине, Олег Тиньков рассказал о том, почему велоспорт не показывают в России, а так же об изоляции российского спорта.
Олег Тиньков — один из немногих российских предпринимателей, который открыто и последовательно высказывается против войны в Украине.
Во время интервью обсуждалось то, что Россия — невелосипедная страна, и одной из причин этого было названо отсутствие трансляций велогонок на российском телевидении.
„Мне как-то кто-то сказал умную мысль, мне она тогда показалась странной, но сейчас я с ней согласился. Когда западные люди смотрят, например, Тур де Франс, они буквально путешествуют глазами, для них это путешествие по Франции. Они смотрят на регионы, так как много красивых видов с вертолета. Говорили, что была якобы одна из установок чуть ли не из администрации президента, что это не надо показывать. Зачем русскому народу, особенно на бесплатных каналах, видеть то, как красиво и богато живет Европа“, — сказал Тиньков.
Так же обсуждалась тема отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за вторжения России в Украину.
„Как может российский флаг висеть над цивилизованными стадионами? Если говорить о выступлении под нейтральным флагом, то, мне кажется, это как-то глупо смотрится. Скорее всего вообще не нужно пускать“, — сказал Тиньков.
Бизнесмен также назвал сумму, которую он вложил в команду по велоспорту.
„Я потратил своих личных денег примерно миллионов 50 евро. Я за это ничего не получил“, - сказал Тиньков.
В интервью он заявил, что не понимает, почему российский бизнесмен Сергей Галицкий продолжает вкладываться в футбольный клуб „Краснодар“.
„У него какие-то свои установки, он что-то там себе придумал. Что Краснодар — его город, „мои мальчики“. Какие его мальчики… Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал — там оно не так работает.
Мальчики, когда начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают оттуда, из этого говна. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил. Потому что спортсмены — и это, справедливости ради, нормально, — они все продажные. Потому что у них короткая жизнь. Они мне: „Ой, Олег, мы тебя так любим!“ Потом им предлагали контракт больше полмиллиона — и они убегали. У них коротакая жизнь, у них агенты. Они ищут, где больше платят“, — сказал Тиньков.
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