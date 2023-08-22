ВИДЕО | Олег Тиньков: „В России не показывают велоспорт, чтобы люди не видели того, как красиво и богато живет Европа“

Олег Тиньков — один из немногих российских предпринимателей, который открыто и последовательно высказывается против войны в Украине.

Во время интервью обсуждалось то, что Россия — невелосипедная страна, и одной из причин этого было названо отсутствие трансляций велогонок на российском телевидении.

„Мне как-то кто-то сказал умную мысль, мне она тогда показалась странной, но сейчас я с ней согласился. Когда западные люди смотрят, например, Тур де Франс, они буквально путешествуют глазами, для них это путешествие по Франции. Они смотрят на регионы, так как много красивых видов с вертолета. Говорили, что была якобы одна из установок чуть ли не из администрации президента, что это не надо показывать. Зачем русскому народу, особенно на бесплатных каналах, видеть то, как красиво и богато живет Европа“, — сказал Тиньков.

Так же обсуждалась тема отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за вторжения России в Украину.

„Как может российский флаг висеть над цивилизованными стадионами? Если говорить о выступлении под нейтральным флагом, то, мне кажется, это как-то глупо смотрится. Скорее всего вообще не нужно пускать“, — сказал Тиньков.

Бизнесмен также назвал сумму, которую он вложил в команду по велоспорту.

„Я потратил своих личных денег примерно миллионов 50 евро. Я за это ничего не получил“, - сказал Тиньков.

В интервью он заявил, что не понимает, почему российский бизнесмен Сергей Галицкий продолжает вкладываться в футбольный клуб „Краснодар“.

„У него какие-то свои установки, он что-то там себе придумал. Что Краснодар — его город, „мои мальчики“. Какие его мальчики… Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал — там оно не так работает.