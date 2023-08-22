Впервые подтверждено: системы помощи водителям легковых авто работают!

По словам специалиста LKF по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, новые легковые автомобили уже примерно десять лет оснащаются различными системами помощи водителю. „Первоначально статистика дорожного страхования не указывала на улучшение безопасности дорожного движения благодаря системам помощи водителю: частота ущерба новых автомобилей много лет превышала этот показатель среди старых машин. Теперь мы впервые можем подтвердить тенденцию, что новые автомобили более безопасны в управлении“, сказала Рейметс.

В прошлом году каждый 23-й страховой случай в рамках дорожного страхования был связан с легковым автомобилем старше пяти лет, а каждый 24-й – с более новой машиной.

„За пять лет количество наездов сзади с участием новых легковых автомобилей сократилось на 28%, а аварий в связи с произвольным началом движения машины – на 51%. Снизилось и количество аварий при движении задним ходом, причем как при маневрировании на парковке, так и просто при движении задним ходом на улице. Так, например, доля аварий при движении задним ходом с участием новых автомобилей в 2018 году составила 27%, а в первом полугодии текущего года этот показатель уменьшился до 22%. Доля аварий, вызванных движением задним ходом на машинах старше пяти лет, сохранилась на уровне 30%“, отметила Рейметс.

Рейметс беспокоит тот факт, что за последние пять лет на 57% увеличилось число случаев повреждения дорожных сооружений, строений, заправочных агрегатов и других объектов новыми легковыми автомобилями. „Также участились случаи нанесения ущерба велосипедистам и повреждения других транспортных средств дверцей. К сожалению, все это указывает на халатность водителей“, пояснила Рейметс.

По словам члена правления Inges Kindlustus Лаури Рийта, в последнюю пару лет новые легковые автомобили приобретаются реже. „Если до экономического спада доля новых легковых автомобилей с договором дорожного страхования составляла 19%, то по итогам первого полугодия текущего полугодия – 16%“, сказал Рийт.