Правда ли, что в нидерландском телешоу детям в качестве подарков вручили секс-игрушки?

Вопросы полового просвещения несовершеннолетних на Западе и связанных с этим рисков часто привлекают внимание российских СМИ. Действительно, во многих европейских странах в школах существуют программы сексуального образования, главная цель которых — дать несовершеннолетним всю необходимую информацию, чтобы начало их половой жизни было осознанным и безопасным. В частности, в Нидерландах уроки о сексуальном и репродуктивном здоровье появились ещё несколько десятилетий назад, школьники посещают их в обязательном порядке уже в начальных классах (то есть с четырёх лет). Как утверждает статистика, в среднем такая практика не снижает возраст начала половой жизни, а у подростков из Нидерландов сексуальный дебют происходит даже позже, чем у многих их европейских или американских ровесников. Однако телешоу — не школа, телеведущие — не педагоги, а секс-игрушки — не анатомический атлас, так что возмущённая реакция пользователей на посты с достаточно противоречивыми кадрами вполне объяснима.