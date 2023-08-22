Алина Загитова рассказала о преследовании в 16-летнем возрасте

„Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: „Я заберу тебя с собой!“ — сказала Загитова.