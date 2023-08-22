ФОТО | ЧЕ по волейболу: женская сборная Эстонии потерпела болезненное поражение от Словакии, но сохранила шансы на плей-офф

Начало сета было равным, но потом Словакия стала постепенно увеличивать отрыв в счете 15:22. В конце игры эстонки начали сокращать разрыв и сборная Эстонии проигрывала уже со счетом 20:24 и была в шаге от поражения в сете. Концовка получилась драматичной и эстонские волейболистки совершили камбэк и одержали победу в первом сете со счетом 26:24.

Второй сет прошел также в равной борьбе. Словакия несколько раз увеличивала свое преимущество в счете, но Эстония смогла сравнять счет 16:16, но в итоге победу во втором сете одержала Словакия со счетом 24:26. В третьем сете уверенную победу одержала сборная Словакии со счетом 9:25.

В четвёртом сете Эстония уступала с разницей в одно очко до счета 11:12, затем соперник начал увеличивать отрыв в счете и одержал победу.со счетом 18:25.

Эстонии сохранила шансы на выход из группы, несмотря на поражение от Словакии. Для этого Эстония должна обыграть в среду Испанию со счетом 3:0 и надеяться, что Финляндия проиграет Нидерландам.

Словакия вышла в 1/8 финала ЧЕ.

До матча:

Ранее женская сборная Эстонии потерпела три поражения на домашнем ЧЕ, от Франции (0:3), Финляндии (2:3) и Нидерландов (0:3). Словакия одержала победу над Финляндией и Испанией со счетом 3:0 и с таким же результатом проиграла Франции и Нидерландам.

Перед двумя последними игровыми днями ситуация в группе D такова, что Франция, Нидерланды и Словакия уже обеспечили себе выход в плей-офф.

За последнее место в плей-офф борются Испания (1 победа, 4 очка), Финляндия (1 победа, 2 очка) и Эстония (0 побед, 1 очко). Однако Эстония единственная из данного трио сборная, которая сыграет еще две игры (сегодня Словакия, в среду Испания).

Если сегодня Эстония выиграет у Словакии, окончательный участник плей-офф определится в игре между Эстонией и Испанией.