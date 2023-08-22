МНЕНИЕ | Школьная реформа: бросают русских детей в заводи эстонского языка и ждут, кто выплывет?

Перевод русских школ на эстонский язык обучения – мера правильная и даже перезревшая. Как в русской сказке: 30 лет и 3 года об этом говорили в парламенте и правительстве, обсуждали в прессе и на митингах, поднимали вопрос в ходе выборов и судебных заседаний. Однако когда решение о создании в стране единой системы образования на государственном эстонском языке было принято, оказалось, что к этому не готовы ни депутаты, ни министерство науки и образования, ни местные самоуправления, ни школы, ни учителя, ни родители, ни дети. По большому счёту, не готова вся страна. Об этом рассуждает депутат Маардуского горсобрания, политик и предприниматель Николай Дегтяренко.