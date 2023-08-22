МНЕНИЕ | Школьная реформа: бросают русских детей в заводи эстонского языка и ждут, кто выплывет?(6)
Перевод русских школ на эстонский язык обучения – мера правильная и даже перезревшая. Как в русской сказке: 30 лет и 3 года об этом говорили в парламенте и правительстве, обсуждали в прессе и на митингах, поднимали вопрос в ходе выборов и судебных заседаний. Однако когда решение о создании в стране единой системы образования на государственном эстонском языке было принято, оказалось, что к этому не готовы ни депутаты, ни министерство науки и образования, ни местные самоуправления, ни школы, ни учителя, ни родители, ни дети. По большому счёту, не готова вся страна. Об этом рассуждает депутат Маардуского горсобрания, политик и предприниматель Николай Дегтяренко.
Чем ближе 1 сентября, тем чаще обращаются в мою приёмную депутата встревоженные учителя, родители, а также дедушки и бабушки русскоязычных детей. Вопрос один: за что наказывают русскую школу? Я всегда был сторонником создания единого языкового пространства и углубленного изучения эстонского языка в русских школах, но с возможностью сохранения национальной идентичности учащихся и развитием системы факультативных занятий. Эстония достойна того, чтобы все её граждане вне зависимости от национальности свободно владели государственным языком. Почему этим стоит заниматься? Это позволило бы преодолеть языковую сегрегацию, и молодые люди имели бы равный доступ к рынку труда и высшему образованию, наконец, к местам в государственном аппарате. Но Центристская партия десятилетиями вставляла палки в колёса школьной реформе, решая две задачи: 1. Сформировать имидж партии-защитницы русских. 2. Сохранить языковую сегрегацию, чтобы легче было манипулировать русскоязычным электоратом.