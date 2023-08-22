„Я потеряла и деньги, и совесть“. Как мошенники заставляют российских пенсионеров поджигать военкоматы

Районное отделение организации „Дети военного Сталинграда“, которое она возглавляет, занимает небольшую комнатку в местном доме культуры. Все участники — старше 80, есть неходячие, рассказывает Би-би-си собеседник, знакомый со Второвой.

Дети Сталинграда десятки лет добивались, чтобы тех, кто пережил в этом городе события 1942–1943 годов, приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны — как жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя ( Россия аннексировала украинские Крым и Севастополь в 2014 году). И добились — соответствующий закон вступил в силу весной этого года. Дополнительные льготы как ветераны войны получили почти четыре тысячи жителей Волгоградской области, в том числе Второва.

„Видишь — самолеты летят, ну для меня это птички. Мама в охапку и в окоп, потому что это было очень опасно. Бомбили судостроительный завод, железную дорогу“, — рассказывала она на одном из таких мероприятий о своем детстве в разгар войны.

Второву можно найти во многих репортажах местных СМИ с подобных мероприятий — вот она получает благодарность от имени губернатора в честь 30-летия „Детей военного Сталинграда“, вот рассказывает гимназистам о детстве в Сталинграде и о том, как вместе с другими детьми играла в воронке от бомбы, вот с бывшими одноклассницами ходит в местный театр на спектакли о Сталинградской битве.

В последние годы она возглавляет Красноармейское районное отделение организации „Дети военного Сталинграда“, которая помогает местным жителям, пережившим Сталинградскую битву и Вторую мировую войну. Ее члены — сами дети Сталинграда. Они участвуют в городских мероприятиях, посвященных войне и битве за Сталинград — открывают памятники, посещают выставки, встречаются со школьниками..

Задержанной оказалась Римма Второва. Она родилась в 1940 году, пережила бои за Сталинград, Великую Отечественную войну. 14 августа ей исполнилось 83 года.

Вечером 1 августа у военкомата Красноармейского района Волгограда задержали пожилую женщину с „коктейлем Молотова“. Она готовилась поджечь здание, но не успела.

Би-би-си не удалось связаться со Второвой — ее телефон отключен. Сарафанова сказала, что после инцидента с военкоматом со Второвой еще не общалась, но надеется увидеть ее лично 23 августа — в этот день в Волгограде возлагают цветы и венки в память о погибших в бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года. На мероприятии собираются и „Дети военного Сталинграда“.

„Я потеряла и деньги, и совесть. И как теперь будут люди на меня смотреть?“, — сокрушалась Второва в сюжете федерального канала.

Мошенники убедили ее принять участие в „операции по задержанию преступников“, которые якобы обосновались в военкомате. Известно, что перед этим Второва перевела мошенникам крупную сумму денег. По данным местных СМИ — 700 тысяч рублей, по данным „России-1“ — около миллиона. Откуда женщина взяла бутылки с „коктейлем Молотова“, неизвестно, более подробно о случившемся она не рассказывала.

„Он [звонивший] сказал, что сейчас в нашем городе дети военного Сталинграда подвергаются опасности. Потому что в военкомате нашего Красноармейского района есть работники, которые связаны с ВСУ“, — рассказала Второва.

Сама Второва рассказала „России-1“, что мошенники звонили ей в течение нескольких дней и представлялись сотрудниками российских силовых структур. Причем, по ее словам, звонившие знали, что Второва пережила Сталинградскую битву, и в разговоре упоминали детей Сталинграда:

„Я потеряла и деньги, и совесть. И как теперь будут люди на меня смотреть?“

Того, что Римма Второва пойдет поджигать военкомат, не ожидал никто. „Нормальный человек, патриотичный. Деловая, грамотная женщина. Не знаю, как она могла так поддаться“, — говорит о ней глава „Детей военного Сталинграда“ Наталья Сарафанова, добавляя, что у Второвой есть дочь и внук, но живут они в другом городе.

По его словам, она выглядела бодро и производила впечатление „очень четкой и разумной женщины“. Ее отделение участвовало в общественной жизни города, в том числе и в связи со вторжением России в Украину: „Дети Сталинграда“ поддерживали так называемую „спецоперацию“ и собирали помощь российским военным.

Сарафанова относится ко Второвой с сочувствием: „Я думаю, что она не виновата, просто случилась беда. Ну вы сами подумайте, 83 года. Как она могла сама такое натворить?“

Сарафанова вспоминает, что в конце прошлого года жертвой телефонных мошенников стала другая женщина из „Детей военного Сталинграда“, тоже пожилая. Поджигать военкомат ее не заставляли — сказали, что заболела ее подруга, и та перевела звонившим порядка 200 тысяч рублей.

„Они же все старые люди, кому 90 лет, кому сколько. Сегодня у нас встреча была — три человека не пришли. Вчера еще разговаривали, а сегодня к двоим скорая приехала“, — говорит Сарафанова.

„У нас есть полномочия, и мы за Россию“

Сначала в СМИ писали, что на Римму Второву завели дело о покушении на уничтожение имущества, но позже местный портал V1.ru сообщил, что женщину признали потерпевшей по делу о мошенничестве и отпустили на свободу.

В 2022 году в России зафиксировали 77 поджогов военкоматов – об этом говорил судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров, когда рассматривал очередное дело о поджоге. Каждый десятый случай пришелся на южные регионы. В 2023 году поджогов стало еще больше.

Во второй половине лета по России прошла новая волна поджогов военных комиссариатов. За трое суток было совершено порядка 30 подобных атак в разных регионах страны.

После начала полномасштабного вторжения в Украину поджигать военкоматы в России стали противники войны, но последние подобные случаи отличает от предыдущих то, что задержанные действовали не из антивоенных убеждений, а, как Римма Второва, становились жертвами телефонных мошенников.

Среди последних задержанных — в основном пожилые люди, чаще женщины, но в нескольких случаях жертвами мошенников становились и молодые девушки 17-19 лет. Они рассказывают похожие истории: что звонившие представлялись сотрудниками Центробанка, полиции или российских спецслужб, вымогали деньги, а потом под разными предлогами уговаривали людей поджечь военкомат.