„Анти-Запад“ под китайским крылом и без Путина. Оживит ли БРИКС свежая кровь?

Новое китайское чудо откладывается. Почему у Си Цзиньпина не растет экономика, и чем это грозит России и миру

На „Семерку“ развитых демократий приходится 44% мировой экономики. Без расширения БРИКС китайской цели не достичь. Экономическая мощь блока на 70% обеспечена Китаем, а он сейчас переживает не лучшие времена.

„Если мы расширим БРИКС так, чтобы на него приходилась сравнимая с G7 доля мирового ВВП, наш коллективный голос зазвучит громче“, — описал цель расширения неназванный китайский чиновник в беседе с газетой FT.

На пять стран БРИКС уже приходится 40% населения планеты, 25% мировой экономики и около 15% международной торговли.

На первый за время войны очный саммит в ЮАР пригласили около 40 глав государств, половина из которых уже изъявили желание присоединиться к блоку. Среди потенциальных кандидатов — Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще десяток стран.

В ответ Китай начал собирать свой „анти-Запад“ из развивающихся стран. Их все чаще называют Югом (Global South) в противопоставление Западу как группе богатых демократий, географически разбросанных по всей планете от Америки до Японии и Австралии.

Путин начал войну в Европе, чем сплотил Запад. Споры и разногласия времен Дональда Трампа забыты, „Большая семерка“ единодушно ввела санкции против России, а НАТО дружно помогает Украине отбиваться от агрессии.

Отсутствующий лично Путин при этом — главная причина расширения БРИКС. А инициатор этого расширения — Китай.

Расширение БРИКС станет главной темой саммита, открывающегося во вторник. В ЮАР слетятся все лидеры, кроме российского президента Владимира Путина, против которого выписан ордер на арест Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях против Украины. Россия суд не признает, но ЮАР обязалась исполнять его решения.

В БРИКС+ Китай при любом раскладе сохранит бесспорное лидерство. А вот вес других членов уменьшится. Сейчас каждый из них — единственный одноклубник Китая по БРИКС на своем континенте. С расширением эксклюзивность пропадет.

В узком кругу учредителей антизападного клуба Китаю приходится считаться с четырьмя другими членами. В шумной ассамблее народов их голоса рискуют утонуть, тогда как Китай окажется несомненным лидером благодаря превосходящей экономической, политической и военной мощи.

Случится ли расширение?

Не всем борцам с доминированием США по душе переход под крыло нового доминанта. Они хотят сохранить доступ к западным деньгам и ноу-хау, торговать со всем миром и не влезать в чужие войны.

„На смену мультилатерализму идет противостояние между блоками, с каждым из которых мы торгуем, получаем инвестиции и технологии“, — сказал перед саммитом президент ЮАР Сирил Рамафоса.

„Нас не удастся втянуть в состязание между мировыми державами. Наоборот, наша страна стремится работать со всеми государствами во имя глобального мира и развития“, — сказал он.

ЮАР поддерживает расширение БРИКС. России оно тоже выгодно в условиях почти полной изоляции от Запада после нападения на Украину.

А вот Индия высказывается осторожнее — обещает обсудить расширение и не говорит о нем, как о деле решенном. Еще тяжелее будет убедить Бразилию.

Поскольку решения в клубе принимаются единогласно, не исключено, что этот саммит ограничится декларацией о намерениях и до рождения БРИКС+ не дойдет.

Усилит ли БРИКС свежая кровь?

Договориться между собой не получается и узким кругом. В БРИКС всего пять членов, но единым фронтом они выступают только „против“. Против мирового господства США и западных правил игры в мировой торговле, политике и безопасности.