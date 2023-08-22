Российское МВД может осложнить жизнь более 80 000 жителей Эстонии

Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России. Граждане, которые хотят выяснить, есть ли у них российское гражданство, подают заявление, заполняют опросный лист и другие документы, оплачивают пошлину. Дальше МВД и МИД проводят проверку – это должно занять не больше двух месяцев со дня подачи заявления.

Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, – консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.

В проекте приказа об организации работы по проведению проверки наличия или отсутствия у лиц гражданства России говорится, что порядок проведения проверки устанавливается в соответствии с новым законом о гражданстве, который был принят в апреле 2023 г. Согласно этому приказу, устанавливается сам порядок проверки, форма заключения об установлении наличия или отсутствия гражданства России, перечень должностных лиц, которые уполномочены принимать решения о проведении проверок, порядок взаимодействия МВД с МИД, а также диппредставительствами и консульскими учреждениями.

Министерство внутренних дел разработало два проекта документа, касающихся проверок в отношении гражданства россиян. Первый документ – приказ об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства России. Второй – приказ об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство России или о прекращении российского гражданства. Документы опубликованы на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание „Ведомости“.

Будет также вестись учет тех, кто прекратил или получил гражданство России, находясь за пределами России. Отвечать за это будет консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства. В персональный учет этой категории лиц будут включаться люди, которые были приняты в гражданство России или прекратили гражданство России, подали уведомления о приобретении гражданства других стран, получили ВНЖ или другие документы, которые подтверждают право на проживание в других странах. Эти сведения ежемесячно будут направляться и в МВД для ведения статистического учета.

Во втором приказе устанавливается организация ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство России или о прекращении российского гражданства. В порядке о ведении статистического учета говорится, что он будет вестись с использованием государственной информационной системы миграционного учета. В статистике будет указано число приобретших или прекративших гражданство, число тех, кто подал уведомление о приобретении гражданства иностранного государства или вида на жительства в другой стране, об утрате гражданства другой страны. Также будут указываться основания для приобретения и прекращения гражданства России, личные данные граждан, в том числе уровень образования, национальность и вероисповедание. Кроме статистического учета будет вестись и персональный учет, в нем будут сведения о гражданах, которые получили гражданство России или отказались от него, дата и основание приобретения гражданства или ВНЖ иностранных государств. Вести учет будет МВД.

В ходе проверки устанавливаются личные данные человека, наличие гражданства, сведения о гражданстве родителей и других родственников, которые проживают в России и могут предоставить информацию о проверяемом лице. Если обнаруживаются факты, свидетельствующие о нарушении порядка приобретения гражданства России или отсутствие таких сведений, то делается вывод, что у человека нет гражданства России. Если же выявлены факты, свидетельствующие о нарушении порядка прекращения гражданства России, то делается вывод о наличии гражданства России. Срок хранения заключений по результатам проверок составляет 85 лет.

Бывший гражданин России в какой то момент может оказаться вовсе не бывшим, а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он разработан в соответствии с планом-графиком подготовки нормативных правовых актов, которые нужны для реализации нового закона о гражданстве – план был утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой 19 мая 2023 г. В силу документ должен вступить с 26 октября 2023 г.

„МВД выполняет важную функцию в сфере миграции, однако, по моему мнению, за миграцию должно отвечать другое ведомство, поскольку нельзя смотреть на эту тему исключительно с точки зрения правоохранителей. Миграция должна быть средством эффективного решения проблем, нужно изучать, какие плюсы и минусы у нее есть, когда и из каких стран поощрять миграцию, а когда – нет. Но МВД этим не занимается“, – говорит депутат Госдумы Константин Затулин. По его словам, сейчас существует процедура выхода из гражданства, которая предусматривает для этого определенные основания: „Если же человеку отказывают в выходе из гражданства в связи с какими-то обязательствами, то тогда нужно обсуждать, что это за обязательства могут быть. Например, в СССР одно время было, что некоторые категории граждан в случае отказа от гражданства должны были вернуть деньги, которые государство потратило на получение ими высшего образования“.

В настоящий момент никаких проверочных мероприятий по наличию второго гражданства не проводится, говорит партнер юридической фирмы „Рустам Курмаев и партнеры“ Дмитрий Горбунов: „Действует общее требование о добровольном уведомлении гражданином о приобретении второго гражданства, ВНЖ или подданства. За неуведомление предусмотрена административная или уголовная ответственность“. Сам по себе приказ не является нормативным актом, а только внутренним документом, регламентирующим деятельность его подразделений, добавляет Горбунов. „Основания для проведения проверок четко не прописаны и достаточно широко могут трактоваться. Конечная цель не совсем понятна с точки зрения обывателя“, – считает он.

Интерес вызывает положение первого документа, в котором определяются основания проверки компетентными органами по своей инициативе информации о нарушении порядка приобретения или, что важнее, „выхода“ из гражданства России, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. „Все „новые бывшие“ граждане России, прекратившие гражданство России, могут быть проверены относительно чистоты процедуры, а также, возможно, неисполненных собственных обязательств перед Россией, которые в настоящий момент могут трактоваться несколько шире, чем раньше. Соответственно, велика вероятность того, что бывший гражданин России в какой то момент может оказаться вовсе не бывшим, а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством“, – считает Добрынин. При этом он не исключает, что обнаружившиеся обстоятельства могут оказаться просроченными или неисполненными, за что полагаются штрафы и ответственность.

Согласно данным Департамента статистики, по состоянию на 2023 год в Эстонии проживает 81 036 граждан России.

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