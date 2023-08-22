Мнение
22.08.2023, 10:31

МНЕНИЕ | Вадим Штепа: от брежневской „эпохи благосостояния“ прямо к Путину. Российская история делает крутые повороты

 
Вадим Штепа
колумнист
Vladimir Putin kui Leonid Brežnevi otsene järeltulija
Vladimir Putin kui Leonid Brežnevi otsene järeltulija
ФОТО: THOMAS PETER | REUTERS/Scanpix

Попытка „склеить“ историю империи делает ее фальшивой.

Еще в июле Лаури Лауген обратил внимание читателей Delfi на новый российский учебник истории, по которому старшеклассники в этой стране будут учиться уже с 1 сентября. Автор указал на странное для исторического учебника сосредоточение на текущих событиях – например, там всячески прославляется „специальная военная операция“, то есть полномасштабная война России против Украины, начатая Кремлем в 2022 году. И хотя исход этих событий еще неясен – их уже стремятся „вписать в историю“. Но сама история часто смеется над деятелями, желающими ее обогнать, оставляя в прошлом их самих.

За последние дни в различных независимых медиа и в социальных сетях появилось много новых публикаций об этом учебнике – вероятно, публика успела ознакомиться с ним подробнее. Поэтому имеет смысл оценить это издание в более широком историческом контексте, не сводящемся лишь к имперской войне последних полутора лет.

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