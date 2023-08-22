МНЕНИЕ | Вадим Штепа: от брежневской „эпохи благосостояния“ прямо к Путину. Российская история делает крутые повороты

Еще в июле Лаури Лауген обратил внимание читателей Delfi на новый российский учебник истории, по которому старшеклассники в этой стране будут учиться уже с 1 сентября. Автор указал на странное для исторического учебника сосредоточение на текущих событиях – например, там всячески прославляется „специальная военная операция“, то есть полномасштабная война России против Украины, начатая Кремлем в 2022 году. И хотя исход этих событий еще неясен – их уже стремятся „вписать в историю“. Но сама история часто смеется над деятелями, желающими ее обогнать, оставляя в прошлом их самих.