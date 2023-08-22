ВИДЕО | По столичному району разгуливает шакал

„Я видела там зайцев, лис и косуль, и я не была уверена, кто это: шакал или молодой волк“, — сказала Мерле газете Maaleht. Она добавила, что не боялась животного, поскольку их разделяла зеленая зона и дорога.

Пользователи соцсетей подтвердили, что животное является шакалом. „Да, это определенно шакал“, — подтвердил газете и городской егерь Марко Олоп. По его словам, местное самоуправление не обязано немедленно реагировать на каждое сообщение о диких животных в городе, так как последние часто оказываются в населенных пунктах. Неприятности шакалы в Таллинне принесли лишь однажды, когда заваливали животных в Музее под открытым небом.

Дикие животные в городе

В последний раз дикие животные попадали в орбиту внимания столичной общественности около месяца назад, когда возле Балтийского вокзала заметили рысь.

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