Звери
22.08.2023, 11:10

ВИДЕО | По столичному району разгуливает шакал

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Сегодня около шести часов утра жительница Таллинна Мерле встретила на Колде пст животное, которое, по ее мнению, могло быть шакалом. Для подтверждения своих догадок она обратилась в группу жителей Пельгулинна в социальных сетях.

„Я видела там зайцев, лис и косуль, и я не была уверена, кто это: шакал или молодой волк“, — сказала Мерле газете Maaleht. Она добавила, что не боялась животного, поскольку их разделяла зеленая зона и дорога.

Пользователи соцсетей подтвердили, что животное является шакалом. „Да, это определенно шакал“, — подтвердил газете и городской егерь Марко Олоп. По его словам, местное самоуправление не обязано немедленно реагировать на каждое сообщение о диких животных в городе, так как последние часто оказываются в населенных пунктах. Неприятности шакалы в Таллинне принесли лишь однажды, когда заваливали животных в Музее под открытым небом.

Дикие животные в городе

В последний раз дикие животные попадали в орбиту внимания столичной общественности около месяца назад, когда возле Балтийского вокзала заметили рысь.

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