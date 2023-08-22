Зеленский: все соседи России под угрозой, если Украина не устоит

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 августа, выступил в парламенте Дании. Запись была опубликована на официальном YouTube-канале офиса украинского президента.

Парламентарии встретили Зеленского стоя и аплодисментами. В своем обращении он заявил, что если Украина не устоит против российского вторжения, то возникнет угроза для всех соседей России и „демократий мира“.

„Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите... Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит“, - сказал президент, подчеркнув, что Украине удастся выстоять и он стремится к тому, чтобы партнеры это „услышали, увидели и почувствовали“.

Зеленский поблагодарил союзников за оружие

„Путин верил, что жестокость способна переписать историю целого континента. Он верил только в силу, верил в насилие, и поэтому он слаб. Мы верим в нечто совершенно другое и поэтому мы вместе становимся сильнее“, - продолжил Зеленский, поблагодарив затем союзников за предоставленное Украине оружие.

„Спасибо за „гарпуны“, россияне их боятся, за „Цезари“, „Леопарды“, „Брэдли“, дроны - они боятся дронов - артиллерию, машины для разминирования. Спасибо“, - сказал украинский президент.

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