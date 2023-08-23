ХРОНОЛОГИЯ | Постыдный крах лунной миссии России: что случилось с космическим аппаратом „Луна-25“

В минувшую субботу попытка российской госкорпорации по космической деятельности „Роскосмос“ отправить спустя несколько десятков лет непилотируемый космический корабль на Луну потерпела постыдный крах, когда аппарат отклонился с расчетной орбиты и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Издание Delfi Forte, проработав многочисленные официальные и неофициальные источники, восстановило ход событий, в результате которых один из руководителей космических исследований, узнав о крушении аппарата, попал в больницу с инфарктом.