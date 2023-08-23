ХРОНОЛОГИЯ | Постыдный крах лунной миссии России: что случилось с космическим аппаратом „Луна-25“(45)
43 роковые секунды: перед посадкой на поверхность Луны двигатель космического аппарата проработал дольше, чем следовало
В минувшую субботу попытка российской госкорпорации по космической деятельности „Роскосмос“ отправить спустя несколько десятков лет непилотируемый космический корабль на Луну потерпела постыдный крах, когда аппарат отклонился с расчетной орбиты и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Издание Delfi Forte, проработав многочисленные официальные и неофициальные источники, восстановило ход событий, в результате которых один из руководителей космических исследований, узнав о крушении аппарата, попал в больницу с инфарктом.
О названии автоматической межпланетной станции. Изначально аппарат назывался „Луна-Глоб“. В ходе разработки лунной программы аппарат в пропагандистских целях переименовали в „Луна-25“, символизируя тем самым историческую связь с предыдущим аппаратом „Луна-24“, запущенным в 1976 году. Именно столько – 47 лет – длилась пауза между двумя лунными миссиями.
Масштабный проект начали претворять в жизнь еще в 2005 году в Институте геохимии и аналитической химии Российской академии наук (ГЕОХИ).