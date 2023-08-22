Дональда Трампа оставили на свободе под залог в 200 тысяч долларов

Трамп и еще 18 обвиняемых по возбужденному в Джорджии делу должны до полудня пятницы явиться в суд округа Фултон в столице штата Атланте.

Трамп отвергает обвинения, выдвинутые против него по этому делу, как и по остальным трем уголовным делам против него.

В решении о залоге говорится, что Дональд Трамп может до суда оставаться на свободе при условии, что он не будет пытаться угрожать свидетелям и подельникам.

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„Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия“, — говорится в опубликованном в понедельник решении.

„Вышеозначенное включает посты в социальных сетях или репосты постов, размещенных другими лицами в социальных сетях“, — особо предостерегает Трампа суд.

Дональд Трамп как раз в понедельник в собственной социальной сети Truth в очередной раз отпустил злую реплику в адрес губернатора Джорджии, поддерживавшего его республиканца Брайана Кемпа. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года, после выборов, Трамп звонил Кемпу (и другим высшим чиновникам штата) и требовал пересмотреть результаты выборов в его пользу — но они отказались.

Согласно решению суда о залоге, контактировать с другими обвиняемыми по этому делу Трампу позволено только в присутствии адвокатов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис, ведущая дело против Трампа, попросила суд назначить формальное предъявление экс-президенту обвинения на 5 сентября, а судебный процесс начать в марте следующего года.

Что касается первой явки в суд, во время которой Трамп должен формально сдаться правосудию, то экс-президент написал, что будет в Атланте в четверг.

„Вы только представьте себе! В четверг я отправляюсь в Атланту, штат Джорджия, чтобы быть арестованным леворадикальным окружным прокурором Фани Уиллис“, - написал Трамп в своей соцсети.