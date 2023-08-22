ВИДЕО | Москву снова атаковали беспилотники, в Красногорске повреждена многоэтажка

По данным российского Telegram-канала „SHOT“, публикующего предполагаемые видео с места событий, в Красногорске беспилотник был сбит близ здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на парковке.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщило, что воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово было временно закрыто, вылеты откладывались, часть рейсов перенесли в другие города. Позже полеты возобновились.

Позже Минобороны РФ подтвердило перехват двух беспилотников „над территорией Московской области“ и сообщило, что еще два БПЛА сбиты в ту же ночь в Брянской области.

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