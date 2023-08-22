ВИДЕО | Москву снова атаковали беспилотники, в Красногорске повреждена многоэтажка
Ночью над Москвой „ПВО сбили два ударных беспилотника“, сообщается в Telegram-канале столичного мэра Сергея Собянина. Как уточняется в сообщении, один дрон был сбит в районе Красногорска, другой в районе Часцов, пишет DW.
По данным российского Telegram-канала „SHOT“, публикующего предполагаемые видео с места событий, в Красногорске беспилотник был сбит близ здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на парковке.
В свою очередь, агентство ТАСС сообщило, что воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово было временно закрыто, вылеты откладывались, часть рейсов перенесли в другие города. Позже полеты возобновились.
Позже Минобороны РФ подтвердило перехват двух беспилотников „над территорией Московской области“ и сообщило, что еще два БПЛА сбиты в ту же ночь в Брянской области.
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