Умер бывший баскетболист сборной России, обыгравший в четвертьфинале ЧЕ-1993 Эстонию

Со сборной России Бабков дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1994 и 1998), также в его активе серебряная (1993) и бронзовая (1997) медали чемпионатов Европы.

Сборная Эстонии прошла квалификацию на ЧЕ-1993, проходившем в Германии. Несмотря на отсутствие звездных игроков команда под руководством Яака Салуметса выиграла свою группу в предварительном раунде, опередив Словению, Бельгию, хозяев и будущих чемпионов - Германию.

Заняв третье место в своей группе, Эстония вышла в четвертьфинал, где проиграла сборной России со счетом 61:82.

Сергей Бабков в игре против Эстонии набрал 13 очков и помог своей сборной дойти до финала, где они проиграли Германии со счетом 70:71. Эстония на том ЧЕ заняла 6-е место.

Бабков был лучшим снайпером чемпионата Германии, пять сезонов провел в составе испанской „Уникахи“.

После окончания карьеры Бабков тренировал национальную сборную России (2004-2005), „Спартак-Приморье“ (2006-2009) и „Локомотив“ из Новосибирска (2003-2005, 2009-2011).

С 2011 года он занимал пост генерального директора баскетбольного клуба „Новосибирск“.

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