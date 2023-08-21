Автор победного гола испанок на ЧМ узнала о смерти отца после финала

Кармона в воскресенье, 20 августа, забила единственный гол испанок в финале с англичанками и принесла своей команде первую в истории победу в турнире, пишет РБК. Как сообщила испанская федерация (RFEF), отец футболистки болел и скончался, когда мать Кармоны и другие члены семьи уехали в Австралию на финал. Семья решила дождаться окончания церемонии награждения, прежде чем сообщить новости спортсменке.

Кармона заявила в Twitter, что это был лучший и худший день в ее жизни.



„Я не знала об этом, но у меня появилась своя звезда перед этим матчем. <...> Я знаю, что ты наблюдал за мной и гордишься мной. Покойся с миром, папа“, — написала футболистка.



Кармоне 23 года, она выступает за сборную с 2021 года и сыграла более 20 матчей.



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