США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

В качестве причины такой рекомендации в посольстве назвали недавнее решение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью и заявление Литвы, Латвии и Польши о том, что эти страны рассматривают возможность полного закрытия белорусской границы.

Американцам рекомендовали уехать из Беларуси через погранпункты с Латвией и Литвой или на самолете. Посольство напомнило, что Польша закрыла КПП на границе, а также призвало не выезжать через Россию или Украину.

Гражданам, которые все-таки планируют поездки в Беларусь, посольство напомнило, что они не смогут рассчитывать на помощь правительства США в случае проблем.

Литва с 18 августа закрыла два погранперехода на границе с Беларусью. Это решение объяснялось возросшей угрозой со стороны наемников ЧВК Вагнера, которые передислоцировались в Беларусь.

Латвия с 15 августа мобилизовала дополнительных пограничников и привлекла к охране военных „в связи с быстро растущей гибридной угрозой“ на границе с Беларусью.

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