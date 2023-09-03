Невероятная история крушения Nordica. Экс-министр не понимал, что покупка самолетов — это расширение компании

Nordica начала разваливаться в последние месяцы пребывания в должности тогдашнего министра экономики и коммуникаций Таави Ааса. Именно тогда было принято решение, которое привело компанию к серьезнейшим убыткам. Но в этом нет его вины.

Как ни странно, министр просто не понимал, что приобретение дополнительных самолетов будет означать рост авиакомпании. „Речь шла о каких-то больших самолетах. Ни о каком резком расширении субподрядов речи не шло“, — вспоминает Аас.

Почему министру был дан столь плохой совет?

Легко было бы сказать: министр оказался глупцом. Его и нужно винить. Однако на самом деле ругать Ааса не стоит. В то время министр экономики и коммуникаций отвечал, например, за компании Elron, Operail и Elering.

Любой здравомыслящий человек понимает, что от одного и того же политика нельзя требовать, чтобы тот был экспертом в области железных дорог, транзита, авиации и электросетей. Было бы отлично, если бы он во всем этом разбирался, но таких политиков в Эстонии в лучшем случае можно пересчитать по пальцам одной руки. В худшем — их и вовсе не существует.

Аас — как и все остальные министры, отвечавшие за Nordica в последние годы, и как представитель собственника, — очень четко сформулировал свои пожелания. Их было два.