Микросхемы в обход санкций. Как Европа закрывает глаза на контрабанду комплектующих для российских ракет

The Insider направил детальные запросы в находящиеся в Далласе (Техас) и в Вилмингтоне (Массачусетс) штаб-квартиры Texas Instruments и Analog Devices, но ни та, ни другая компания не ответила. Обе компании в свое время заявляли о приверженности политике санкций. Так, в Texas Instruments утверждали:

Схема обхода санкций проста: частная иностранная компания приобретала микросхемы Analog Devices или Texas Instruments и перепродавала их российской частной компании-импортеру. По таможенным декларациям можно установить торговую марку и производителя микросхемы, а иногда - точную заводскую маркировку. Компании-импортеры, в свою очередь, как следует из данных государственных закупок, продавали электронику (как правило, без указания маркировки) российским оборонным предприятиям и организациям, принадлежащим спецслужбам. В их число входили заводы, КБ и научно-исследовательские институты, принадлежащие Росатому, Ростеху, Роскосмосу и ФСБ. Эти предприятия и организации производят, в частности, радары, системы радиотелеметрии, дроны, тепловизоры, системы зажигания для двигателей военных самолетов, системы наведения для средств ПВО, оружие с лазерным наведением и ракетные двигатели. Одна из таких дочерних структур Росатома - Институт автоматики имени Духова - производит ядерное оружие.

Экспортно-импортные данные, доступные в системе ImportGenius, дают представление лишь о вершине айсберга, но и эта информация позволяет сформировать представление о том, как микросхемы проникают в Россию.

Согласно данным российских таможенных деклараций, с марта по ноябрь 2022 года в Россию ввезли микросхем Analog Devices на $89 млн, Texas Instruments — на $50 млн. Как пояснил военный эксперт Леонид Дмитриев, многие из этих микросхем имеют самое прямое применение в военном деле: „Примерно у 30–40% микросхем есть непосредственные военные аналоги, которые имеют дополнительную маркировку и функционал соответственно. К примеру, возможности шифрования/дешифровки данных или определенные параметры прецизионности. Некоторые из элементов, найденных на месте падения ракет или дронов в Украине, идентифицировались по совокупности вторичных признаков, так как вследствие детонации или других внешних факторов они фрагментировались. Также россияне иногда уничтожают заводскую маркировку деталей“.

„Texas Instruments не продают никаких продуктов в Россию и Беларусь. Texas Instruments прекратили продажи в Россию и Беларусь в конце февраля 2022 года, и мы больше не поддерживаем продажи в эти страны. Texas Instruments соблюдают законодательство и регулирование в странах, в которых мы работаем. Мы не поддерживаем и не одобряем использование наших продуктов в тех приложениях, для которых они не были предназначены“.

В том же духе звучало заявление Analog Devices:

„После российского вторжения в Украину и в соответствии с американскими и европейскими санкциями Analog Devices прекратило деловую активность в России и контролируемых Россией регионах Украины и Беларуси и оперативно проинструктировало всех наших дистрибьюторов прекратить поставки наших продуктов в эти регионы“.

Бумажные санкции

США запретили поставлять в Россию американские интегральные микросхемы и оборудование для их изготовления без соответствующей лицензии. Ограничения коснулись и реэкспорта микросхем, в том числе произведенных по американской технологии. По заявлению министра торговли США Джины Раймондо, дефицит этих товаров уже привел к тому, что в российском вооружении используются чипы из посудомоек и холодильников. Аналогичные санкционные правила действуют и в Евросоюзе.

Проблема заключается в том, что нарушения многочисленны и особенно ни от кого не прячутся. The Insider уже писал, что в российском оружии, попавшем к украинским специалистам, обнаружены сотни иностранных компонентов. Российские фирмы, снабжающие армию, до сих пор получают поставки из Европы. Санкционный режим не мешает российским олигархам, получающим заказы от Минобороны, вести бизнес в стране Евросоюза - Латвии. О самом факте контрабанды технологической продукции не раз говорили многие журналисты и эксперты.