МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски о речи президента: политики все больше отрываются от реальных людей!(5)
Речь, президента, произнесенная на приеме 20 августа в Розовом саду была достаточно лаконичной, но в ней были высказаны все проблемы и тревоги дня сегодняшнего и завтрашнего. Разумеется, скандал с финансированием президентской канцелярии был также упомянут. Ведь, хотим мы того или нет, но он бросает тень на этот государственный институт в целом и ставит вопросы о роли президента в демократическом государстве, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
Алар Карис в своей речи обозначил огромную и системную проблему эстонской политики – оторванность политики от науки. К сожалению, последние решения, принятые эстонским парламентом, будь то непродуманный переход на эстонский язык обучения, повышение налогов и отказ от ступенчатой системы налогообложения, говорят о том, что политики не сильно интересовались мнением экспертов, как тот или иной закон отразится на обществе.
Алар Карис говорит о том, что во время восстановления независимости 32 года назад политики, ученые, лидеры общественного мнения и народ Эстонии действовали сообща, - это и позволило добиться желанной свободы и независимости. Но теперь пришло время политтехнологий, а ученым и экспертам политики намекают, чтобы те занимались своими научными изысканиями и не лезли в реальную политику. Я считаю, что это тупиковый путь для развития демократии. Думаю, об этом и говорит Карис, когда произносит следующие слова: „Мы теряем умение оставаться терпимыми к другому мнению. Помните беспокойство Фридеберта Тугласа о том, что вместо истины признается авторитет, а вместо свободы – страх?“
Наравне с нашим президентом я убеждена, что ключ к лучшему будущему – в образовании и просвещенности. Только люди с широким кругозором и способностью к критическому мышлению способны отличать „правильное“ от „ложного“, „добро“ от „зла“. Такие люди в меньшей степени подвержены влиянию пропаганды и сами могут стать лидерами общественного мнения, формирующими ценности и направления развития нашего общества.
Очень важный аспект, которого коснулся президент в своей речи, - это готовность и смелость давать жизнь детям в нашей стране. Учитывая рекордно низкую рождаемость в стране за последние 100 лет, стоит признать, что наша демографическая политика буксует. И нам всем – политикам, ученым, жителям страны – нужно сообща ответить на вопрос: почему семьи откладывают рождение детей, почему не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Ответы на эти вопросы нам предстоит искать в ближайшие годы.
Меня порадовало, что Алар Карис уверенно стоит за свободу прессы и считает идею государственного надзора над прессой очень плохой идеей. Уверена, что никто не хочет возвращения цензуры, когда журналистам приходилось прятать истинный смысл написанного между строк, а читателям разгадывать этот ребус. Надо говорить об ответственности перед людьми и обществом, которую несут журналисты. Особенно актуальным этот вопрос становится перед выборами. Всегда ли журналисты ведут себя этично и объективно, не наносят ли неоправданный вред репутации того или иного кандидата? Что нам делать для того, чтобы повысить уровень доверия к СМИ? Я думаю, что эти вопросы взаимосвязаны.
В целом речь президента могла бы быть более критичной, так как настроения обычных жителей Эстонии в свете повышения налогов, сложной экономической ситуации и растущего еврибора очень тревожны. Но, видимо, Алар Карис решил не обострять конфликт с правящей коалицией и не омрачать настроение гостей в этот торжественный день.
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