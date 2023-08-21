МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски о речи президента: политики все больше отрываются от реальных людей!

Алар Карис в своей речи обозначил огромную и системную проблему эстонской политики – оторванность политики от науки. К сожалению, последние решения, принятые эстонским парламентом, будь то непродуманный переход на эстонский язык обучения, повышение налогов и отказ от ступенчатой системы налогообложения, говорят о том, что политики не сильно интересовались мнением экспертов, как тот или иной закон отразится на обществе.

Алар Карис говорит о том, что во время восстановления независимости 32 года назад политики, ученые, лидеры общественного мнения и народ Эстонии действовали сообща, - это и позволило добиться желанной свободы и независимости. Но теперь пришло время политтехнологий, а ученым и экспертам политики намекают, чтобы те занимались своими научными изысканиями и не лезли в реальную политику. Я считаю, что это тупиковый путь для развития демократии. Думаю, об этом и говорит Карис, когда произносит следующие слова: „Мы теряем умение оставаться терпимыми к другому мнению. Помните беспокойство Фридеберта Тугласа о том, что вместо истины признается авторитет, а вместо свободы – страх?“

Наравне с нашим президентом я убеждена, что ключ к лучшему будущему – в образовании и просвещенности. Только люди с широким кругозором и способностью к критическому мышлению способны отличать „правильное“ от „ложного“, „добро“ от „зла“. Такие люди в меньшей степени подвержены влиянию пропаганды и сами могут стать лидерами общественного мнения, формирующими ценности и направления развития нашего общества.

Очень важный аспект, которого коснулся президент в своей речи, - это готовность и смелость давать жизнь детям в нашей стране. Учитывая рекордно низкую рождаемость в стране за последние 100 лет, стоит признать, что наша демографическая политика буксует. И нам всем – политикам, ученым, жителям страны – нужно сообща ответить на вопрос: почему семьи откладывают рождение детей, почему не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Ответы на эти вопросы нам предстоит искать в ближайшие годы.