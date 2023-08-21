ФОТО | Украинская фехтовальщица выставила на продажу именную куклу Барби
Как пишет „Русская служба Би-би-си“, торги за коллекционную куклу пройдут на eBay. Вырученные средства спортсменка планирует передать на реабилитацию бойцов ВСУ.
Компания Mattel несколько лет выпускает кукол из серии Role Models, прототипами которых становятся успешные женщины со всего мира. Ольга Харлан стала единственной украинкой, в честь которой создали Барби.
32-летняя Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе золотую на Олимпийских играх. В конце июля Харлан отказалась после поединка пожать руку сопернице из России, после чего спортсменку дисквалифицировали.
Однако позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила решение о дисквалификации спортсменки и разрешила Харлан участвовать в чемпионате мира.
Вскоре после этого FIE изменила регламент проведения поединков и отменила обязательное рукопожатие после боя.
В середине августа Ольга Харлан рассказала, что работает в Службе безопасности Украины, а спецслужба наградила ее Знаком почета академии СБУ.
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