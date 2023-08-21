ВИДЕО | Страсти на ЧМ-2023: президент Федерации футбола Испании во время награждения поцеловал в губы футболистку

Футбольный функционер участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Рубиалес по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира, в одном из эпизодов выйдя за рамки традиционных для таких случаев рукопожатий и объятий.

В момент поздравления Дженни Эрмосо президент федерации схватил футболистку за голову и страстно поцеловал её в губы. Эрмосо едва ли имела шансы избежать нетривиального проявления чувств, и этот инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе.

„Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую дарит победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение со всеми нами было выдающимся, и это был естественный жест привязанности и благодарности. Жест дружбы и благодарности нельзя отменить, мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от главного“, — приводит слова Эрмосо AS.

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес порекомендовал общественности не обращать внимания на людей, обсуждающих его поцелуй с футболисткой женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает „Чемпионат“.

„Это был момент, когда двое друзей праздновали. Давайте не будем обращать внимания на дураков и идиотов. Давайте не будем забывать про хорошее. Если кому-то хочется продолжать нести этот бред, то пускай. А мы сосредоточимся на тех, кто такими вещами не занимается“, — приводит слова Рубиалеса COPE.

Женская сборная Испании по футболу 20 августа стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Англии со счетом 1:0.

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