21.08.2023, 20:06
В Палдиски собака упала с обрыва: ее пришлось спасать при помощи лодки
В воскресенье, 20 августа, в 04:33 спасатели получили вызов на Маяка теэ в Палдиски, где полиция обнаружила упавшую с обрыва Пакри собаку, которая ранее потерялась. Полицейским нужна была помощь, чтобы достать животное, которое сидело на камне под утесом.
Было решено подплыть к собаке на лодке, что и было сделано. Спасенное животное передали хозяину.
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